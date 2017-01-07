7 ЯНВАРЯ 2017 06:09 СУББОТА
Новости
22:22 | 06 января
В Саратовской области планируется создание 15 тысяч новых рабочих мест
21:20 | 06 января
С кем дружит Якутия? Республика о развитии межрегиональных связей
19:20 | 06 января
Пенсионная система в 2017 году: события и изменения
18:33 | 06 января
Здравоохранение Саратовской области. Предварительные итоги 2016 года
16:34 | 06 января
Итоги 2016 года: развитие туристической отрасли Саратовской области
15:57 | 06 января
В Саратовской области растет объем выданных ипотечных кредитов
13:21 | 05 января
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алтайском крае
12:58 | 05 января
Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда
21:09 | 03 января
В 2016 году объемы оказания ВМП в Саратовской области выросли до 14 тыс. человек
17:17 | 02 января
Россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей свыше 1 трлн рублей за 11 месяцев 2016 г
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратовской области планируется создание 15 тысяч новых рабочих мест

Новости / Бизнес
В Саратовской области планируется создание 15 тысяч новых рабочих мест


Олег Галкин: «Объединение усилий региональной власти и бизнеса найдет свое положительное отражение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации»

Инвестиционный портфель Саратовской области в 2016 году содержит около 90 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории региона, с общим объемом инвестиций более 300 млрд. рублей, сообщает комитет инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области.

В результате реализации этих проектов планируется создание порядка 15 тыс. новых рабочих мест.

В 2016 году на территории Саратовской области осуществлялась реализация более 65 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 212 млрд. рублей, в результате реализации которых планируется создание порядка 5 тыс. новых рабочих мест.

В настоящее время на территории региона завершена реализация 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 5,7 млрд. рублей.

Как отметил глава регионального комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Олег Галкин, в 2016 году на территории области были заложены первые камни будущего завода ООО «СНФ Флопам» по производству акриламида и полиакриламида; будущего завода ООО «ВолгаГидро» по производству гидротурбинного оборудования; заложена капсула времени и установлена стела на месте строительства солнечной электростанции ООО «Авелар Солар Технолоджи» и тестовый запуск конвейера мусороперерабатывающего комплекса в г. Балаково в рамках реализации инвестиционного проекта ЗАО «Управление отходами» по созданию системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории левобережья области.

«Эти объекты являются социально значимыми для нашей области. Их появление стало возможным благодаря объединению усилий региональной власти и бизнеса, что найдет свое положительное отражение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», - резюмировал министр области Олег Галкин.




Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код