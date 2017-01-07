В Саратовской области планируется создание 15 тысяч новых рабочих мест

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Инвестиционный портфель Саратовской области в 2016 году содержит около 90 инвестиционных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории региона, с общим объемом инвестиций более 300 млрд. рублей, сообщает комитет инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской области.В результате реализации этих проектов планируется создание порядка 15 тыс. новых рабочих мест.В 2016 году на территории Саратовской области осуществлялась реализация более 65 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 212 млрд. рублей, в результате реализации которых планируется создание порядка 5 тыс. новых рабочих мест.В настоящее время на территории региона завершена реализация 14 крупных инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 5,7 млрд. рублей.Как отметил глава регионального комитета инвестиционной политики и имущественных отношений Олег Галкин, в 2016 году на территории области были заложены первые камни будущего завода ООО «СНФ Флопам» по производству акриламида и полиакриламида; будущего завода ООО «ВолгаГидро» по производству гидротурбинного оборудования; заложена капсула времени и установлена стела на месте строительства солнечной электростанции ООО «Авелар Солар Технолоджи» и тестовый запуск конвейера мусороперерабатывающего комплекса в г. Балаково в рамках реализации инвестиционного проекта ЗАО «Управление отходами» по созданию системы переработки и утилизации (захоронения) ТБО на территории левобережья области.«Эти объекты являются социально значимыми для нашей области. Их появление стало возможным благодаря объединению усилий региональной власти и бизнеса, что найдет свое положительное отражение в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации», - резюмировал министр области Олег Галкин.