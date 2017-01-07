С кем дружит Якутия? Республика о развитии межрегиональных связей

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С начала прошлого года республика подписала 4 соглашения:Принципиальное значение для республики имеет развитие межрегиональных связей с субъектами(ДФО), что связано с географической близостью. В настоящее время межрегиональные соглашения заключены практически со всеми субъектами ДФО. Это обусловлено реализацией целого ряда крупных инвестиционных проектов, многие из которых имеют межрегиональное значение и изменят коренным образом существующую структуру промышленного производства и инфраструктуру Якутии и Дальнего Востока в целом.17 июля 2016 года организован визит делегации Якутии под руководством главы республики Егора Борисова в поселок Охотск. Подписан План мероприятий на 2016-2020 годы по реализации Соглашения между республикой ио торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, также был проведен круглый стол о проблемах и перспективах развития Аяно-Майского, Охотского районов Хабаровского края и Алданского, Усть-Майского, Оймяконского улусов Республики Саха. Главы обоих субъектов отметили, что строительство автодороги «Амга» является одним из приоритетных проектов двустороннего сотрудничества, которая в перспективе будет иметь межрегиональное значение и обеспечит выход Якутии на морской порт Аян Хабаровского края. По итогам круглого стола договорились о создании постоянно действующей совместной комиссии по развитию приграничных территорий Хабаровского края и Республики Саха (Якутия) и продолжении усилий по строительству дороги через Нелькан до порта Аян. В дальнейшем планируется придание тракту статуса федеральной трассы и реализация мер по развитию портового хозяйства. Реализация совместных проектов между Якутией и Хабаровским краем гарантирует новый виток в социально-экономическом развитии Алданского, Усть-Майского, Оймяконского районов республики.Примечательным событием 20 июля в селе Аян Хабаровского края стало установление якутского сэргэ (памятный столб) в память о тех, кто осваивал Аянский тракт во славу Российской империи экспедицией от имени Главы Республики Саха (Якутия). В установке памятного сэргэ приняли участие члены экспедиции «Якутск – форпост России на Дальнем Востоке».С 24 по 26 июня 2016 года в Якутске состоялись. В этот период проведены официальные встречи, круглые столы, онлайн-конкурс «Моя Москва», организована большая культурная программа – творческие встречи, показ кинофильма и спектакля, фотовыставка, гала-концерт мастеров искусств Москвы.С 19 по 20 августа 2016 года организован визит делегацииво главе с вице-губернатором Санкт-Петербурга Александром Говоруновым в Якутск. В рамках визита проведены официальные встречи, организованы встречи на предприятиях, биржа деловых контактов, фотовыставка, показ кукольного спектакля и кинофильма.14-18 июня 2016 года при содействии министерства делегация молодых глав муниципальных районов республики (проект «Наслег») посетила с рабочим визитом муниципальные районыи приняла участие в Международном форуме лучших муниципальных практик в г. Уфе.Для развития межрегиональных отношений плодотворной формой сотрудничества стали проведение Дней республики в регионах России.Республика Саха (Якутия) ежегодно принимает активное участие в. Кроме того, активизирована работа по организации визитов по вопросам, связанным с совместными межрегиональными проектами в регионы.Также продолжается практика организации участия субъектов малого и среднего бизнеса в выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях, проводимых на территории Российской Федерации (ювелирная выставка Junwex в Москве и Санкт-Петербурге, универсальная выставка-ярмарка «Амурэкспофорум» в Благовещенске, Приамурская торгово-промышленная ярмарка и др.).Совершенствуется взаимодействие республики с общественными объединениями якутян, проживающих, которое носит взаимовыгодный характер. Потенциал земляков используется для продвижения интересов Республики Саха на зарубежных рынках, содействия социально-экономическому развитию республики, продвижения истории и культуры народов Якутии, формирования положительного восприятия республики в целом.Для повышения эффективности информирования иностранных организаций и граждан, формирования целостного представления о Якутии, как о регионе Российской Федерации с уникальными экологическими, культурными, экономическими характеристиками и инвестиционными возможностями, ведется работа над интернет-сайтом YakutiaToday на английском и китайском языках - yatoday.com. (yatoday.cn - для китайскоязычной публики).Добавим, что с 29 мая по 12 июня 2016 года в Якутии прошел I международныйс участием российских и зарубежных художников. В культурном мероприятии приняли участие профессиональные художники из России (Магадан, Тула, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург), иностранные художники из Франции, Великобритании и КНР, а также студенты художественных заведений Якутска. Местами для работ под открытым небом для художников выбраны Ленский историко-архитектурный музей-заповедник «Дружба» Усть-Алданского улуса и природный парк «Ленские столбы».Пленэр также призван популяризировать имидж Якутии, расширить международные связи и поддерживать профессиональное изобразительное искусство республики, говорится в сообщении управления по работе со СМИ Администрации Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).