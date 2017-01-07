Здравоохранение Саратовской области. Предварительные итоги 2016 года

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В 2016 году в Саратовской области проведена централизация специализированных служб (кардиологической, онкологической, психиатрической, профилактической и др.), получили развитие профилактическое направление в амбулаторном звене, медицинская реабилитация, неотложная, паллиативная помощь, стационарозамещающие технологии, пересмотрена маршрутизация пациентов в межрайонные и областные специализированные центры.При этом максимально сохранена сеть и коечный фонд районных больниц для оказания первичной медико-санитарной помощи, не допущено закрытие ФАПов и врачебных амбулаторий в отдаленных районах области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.Министерством разработана «дорожная карта» по обеспечению медицинской помощью жителейс низкой численностью населения и отдаленных от пунктов медицинского обслуживания.С целью оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников в области организовано, оснащенных мобильной связью и укладкой первой помощи.Для приближения специализированной помощи сельским жителям в районных больницах сформировано. Уже осуществлено 6 тыс. выездов, осмотрено более 200 тыс. человек.С 2014 г. из отдаленных районов области осуществляются вылеты медработников на вертолете МИ-2 и самолете АН-2. Использование санавиации позволяет сократить время доставки пациента почти в 3 раза, что значительно увеличивает шансы на выздоровление. За период 2014 - 2015 гг. осуществлено 24 вылета, за 11 мес. 2016 г. -В области создана единая кардиологическая служба, которую возглавляет «Областной клинический кардиологический диспансер» с дневным стационаром, оказывающий весь спектр кардиологической и кардиохирургической помощи.На территории области функционируют региональный сосудистый центр на базе «Областной клинической больницы» и 6 первичных сосудистых отделений, где ежегодно получают лечениеЗавершена модернизация онкологической службы. С момента ввода в эксплуатацию новых линейных ускорителей пролечено. Все больные пролечены за счет средств ОМС, не покидая пределы области.Получила применение новая технология в лечении злокачественных новообразований - щадящая лучевая терапия, ранее недоступная жителям области. Эта услуга также оказывается бесплатно.Повышению доступности специализированной помощи способствовало открытие нового медицинского модуля крови, который является одним из лучших в России. Он уже принял более 27,5 тыс. чел.В Саратовской области системно подходят к лечению болезни острой почечной недостаточности. В рамках государственно-частного партнерства в дополнение к уже имеющимся гемодиализным центрам, открыт новый в г. Балаково. В апреле текущего года центр начал принимать пациентов.Одно из социально-значимых событий 2016 года - завершение строительства нового корпуса ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». Его возведение стало возможным благодаря губернатору области В.В. Радаеву. В учреждении значительно улучшены условия пребывания пациентов, в том числе из отдаленных районов области.Продолжается работа по внедрению информационных технологий в региональную медицину. Ежемесячнопациентов записываются на прием к врачу через интернет, более 40% всех медицинских карт пациентов оформляется в электронном виде и передается в единую федеральную интегрированную медкарту. Согласно «дорожной карте» к 2018 г. данный показатель должен достигнуть 80%.В Саратовской области улучшаются демографические показатели. В области ведется работа по реализации комплекса программных мероприятий, направленных на формирование эффективной региональной демографической политики. В 2016 г. естественная убыль населения в области снизилась на 3,3%.Имеет тенденцию к снижению показатель смертности в трудоспособном возрасте (по итогам 9 месяцев текущего года снижение на 10%).Снижение смертности фиксируется по всем основным классам причин смертности (от болезней системы кровообращения, новообразований, заболеваний органов дыхания, пищеварения, от туберкулеза).Младенческая смертность составила 6,6 случаев на 1000 родившихся живыми, что на 3% ниже целевого значения (6,8 промилле). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизилсяОтражением состояния здоровья и уровня смертности населения является показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по данным Росстата, в 2015 году составила 71,4 года, что соответствует среднероссийскому показателю, но выше уровня ПФО (70,7 года). За последние пять лет она выросла наГоворя о перспективах развития отрасли на 2017 год, министр здравоохранения области Владимир Шульдяков отметил, что все реализуемые проекты так или иначе состоят из повседневной кропотливой работы и подчинены одной цели – чтобы население было здоровым.«...Мы будем расширять возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, телемедицину, вести широкополосный интернет в самые отдаленные поселки нашего региона, продолжать совершенствовать службу санитарной авиации. Своевременное и полное обеспечение лекарственными препаратами граждан – это также один из приоритетов нашей деятельности. Кроме того, мы должны делать все от нас зависящее для улучшения демографических показателей.Вопрос кадрового обеспечения отрасли – это тоже важное направление, без которого не получится импульса для развития. Не нужно забывать и об отношении к пациентам, профессионально исполняя свои обязанности. Основная задача – чтобы здоровье населения Саратовской области было на самом высоком уровне, и соответственно, здравоохранение региона улучшило свои показатели», - подчеркнул министр.