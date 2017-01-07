Здравоохранение Саратовской области. Предварительные итоги 2016 года
Министерство здравоохранения Саратовской области подвело предварительные итоги деятельности отрасли регионального здравоохранения за 2016 год.
В 2016 году в Саратовской области проведена централизация специализированных служб (кардиологической, онкологической, психиатрической, профилактической и др.), получили развитие профилактическое направление в амбулаторном звене, медицинская реабилитация, неотложная, паллиативная помощь, стационарозамещающие технологии, пересмотрена маршрутизация пациентов в межрайонные и областные специализированные центры.
При этом максимально сохранена сеть и коечный фонд районных больниц для оказания первичной медико-санитарной помощи, не допущено закрытие ФАПов и врачебных амбулаторий в отдаленных районах области, говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства.
Министерством разработана «дорожная карта» по обеспечению медицинской помощью жителей 141 населенного пункта с низкой численностью населения и отдаленных от пунктов медицинского обслуживания.
С целью оказания первой помощи населению до прибытия медицинских работников в области организовано 158 домовых хозяйств, оснащенных мобильной связью и укладкой первой помощи.
Для приближения специализированной помощи сельским жителям в районных больницах сформировано 86 мобильных врачебных бригад. Уже осуществлено 6 тыс. выездов, осмотрено более 200 тыс. человек.
С 2014 г. из отдаленных районов области осуществляются вылеты медработников на вертолете МИ-2 и самолете АН-2. Использование санавиации позволяет сократить время доставки пациента почти в 3 раза, что значительно увеличивает шансы на выздоровление. За период 2014 - 2015 гг. осуществлено 24 вылета, за 11 мес. 2016 г. - 16 вылетов.
В области создана единая кардиологическая служба, которую возглавляет «Областной клинический кардиологический диспансер» с дневным стационаром, оказывающий весь спектр кардиологической и кардиохирургической помощи.
На территории области функционируют региональный сосудистый центр на базе «Областной клинической больницы» и 6 первичных сосудистых отделений, где ежегодно получают лечение более 5 тыс. человек.
Завершена модернизация онкологической службы. С момента ввода в эксплуатацию новых линейных ускорителей пролечено около 1,5 тыс. пациентов. Все больные пролечены за счет средств ОМС, не покидая пределы области.
Получила применение новая технология в лечении злокачественных новообразований - щадящая лучевая терапия, ранее недоступная жителям области. Эта услуга также оказывается бесплатно.
Повышению доступности специализированной помощи способствовало открытие нового медицинского модуля крови, который является одним из лучших в России. Он уже принял более 27,5 тыс. чел. Заготовлено 10 580 л цельной крови, произведено 38 892 дозы высокотехнологичных компонентов донорской крови, что на 100% обеспечивает потребность медицинских организаций.
В Саратовской области системно подходят к лечению болезни острой почечной недостаточности. В рамках государственно-частного партнерства в дополнение к уже имеющимся гемодиализным центрам, открыт новый в г. Балаково. В апреле текущего года центр начал принимать пациентов.
Одно из социально-значимых событий 2016 года - завершение строительства нового корпуса ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница». Его возведение стало возможным благодаря губернатору области В.В. Радаеву. В учреждении значительно улучшены условия пребывания пациентов, в том числе из отдаленных районов области.
Продолжается работа по внедрению информационных технологий в региональную медицину. Ежемесячно более 60 тыс. пациентов записываются на прием к врачу через интернет, более 40% всех медицинских карт пациентов оформляется в электронном виде и передается в единую федеральную интегрированную медкарту. Согласно «дорожной карте» к 2018 г. данный показатель должен достигнуть 80%.
В Саратовской области улучшаются демографические показатели. В области ведется работа по реализации комплекса программных мероприятий, направленных на формирование эффективной региональной демографической политики. В 2016 г. естественная убыль населения в области снизилась на 3,3%. Смертность населения сократилась на 3,4%. Общий коэффициент смертности достиг целевого значения – составил 14,0 на 1000 населения. Это самый низкий уровень смертности населения в области за последние 24 года. Имеет тенденцию к снижению показатель смертности в трудоспособном возрасте (по итогам 9 месяцев текущего года снижение на 10%).
Снижение смертности фиксируется по всем основным классам причин смертности (от болезней системы кровообращения, новообразований, заболеваний органов дыхания, пищеварения, от туберкулеза).
Младенческая смертность составила 6,6 случаев на 1000 родившихся живыми, что на 3% ниже целевого значения (6,8 промилле). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 7% (7,1 промилле).
Отражением состояния здоровья и уровня смертности населения является показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении. Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, по данным Росстата, в 2015 году составила 71,4 года, что соответствует среднероссийскому показателю, но выше уровня ПФО (70,7 года). За последние пять лет она выросла на 2,5 года.
Говоря о перспективах развития отрасли на 2017 год, министр здравоохранения области Владимир Шульдяков отметил, что все реализуемые проекты так или иначе состоят из повседневной кропотливой работы и подчинены одной цели – чтобы население было здоровым.
«...Мы будем расширять возможности оказания высокотехнологичной медицинской помощи, телемедицину, вести широкополосный интернет в самые отдаленные поселки нашего региона, продолжать совершенствовать службу санитарной авиации. Своевременное и полное обеспечение лекарственными препаратами граждан – это также один из приоритетов нашей деятельности. Кроме того, мы должны делать все от нас зависящее для улучшения демографических показателей.
Вопрос кадрового обеспечения отрасли – это тоже важное направление, без которого не получится импульса для развития. Не нужно забывать и об отношении к пациентам, профессионально исполняя свои обязанности. Основная задача – чтобы здоровье населения Саратовской области было на самом высоком уровне, и соответственно, здравоохранение региона улучшило свои показатели», - подчеркнул министр.