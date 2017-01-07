Итоги 2016 года: развитие туристической отрасли Саратовской области

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Сегодня туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития Саратовской области. По итогам 2015 года внутренний турпоток составил 642 тысячи человек, что на 47 тысяч человек больше, чем в 2014-м. В целом с 2011 года этот показатель вырос на 54%. В 2016 году туристическая отрасль Саратовской области постоянно пополнялась новыми маршрутами, достопримечательностями, интересными местами и объектами размещения туристов, говорится в сообщении министерства.Министерством совместно с туристским информационным центром в этом году разработано 52 новых маршрута по объектам культурного наследия и сельского туризма региона: в Аткарский, Базарно-Карабулакский, Новобурасский и Советский районы, пешеходные экскурсии по центральным улицам Саратова, экскурсия, посвященная 100-летию архитектурного комплекса здания Крытого рынка, а также туры с посещением фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», тур «Золотое кольцо Саратовской области» с посещением религиозных объектов региона, экскурсионный тур с посещением мест приземления Юрия Гагарина и Германа Титова.Министерством проводились субботники в формате экоквестов. В 2016 году туристический потенциал региона был представлен на всероссийском и международном уровнях в различных выставках. В рамках развития межрегионального сотрудничества было подписано соглашение между министерством и департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. С представителями Ассоциации туроператоров России и Роскосмоса достигнута договоренность о включении в межрегиональные туристские маршруты федеральных туроператоров ряда саратовских объектов, а также совместное развитие места приземления Гагарина.Кроме того, Саратовская область в 2016 году вошла в туристический маршрут «Великий Волжский путь». В настоящее время в рамках данного проекта министерство взаимодействует с туроператорами Самарской и Пензенской областей. Разработан маршрут выходного дня, начинающийся в Самаре и заканчивающийся в Саратове. На V международном культурном форуме в Санкт-Петербурге министром молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Александром Абросимовым подписано соответствующее соглашение.Все туристические маршруты между регионами ПФО будут продвигаться на рынке под единым брендом - «Великий Волжский путь».В 2016 году для представителей СМИ было проведено 7 пресс-туров , а также велось активное продвижение туруслуг в печатных изданиях. Для привлечения молодежи в туризм, не только для отдыха в нашем регионе, но и участия в развитии туристской отрасли, министерством молодежной политики, спорта и туризма ежегодно проводятся различные мероприятия, например, конкурс «Туризм в саратовской глубинке».