7 ЯНВАРЯ 2017 06:09 СУББОТА
Новости
22:22 | 06 января
В Саратовской области планируется создание 15 тысяч новых рабочих мест
21:20 | 06 января
С кем дружит Якутия? Республика о развитии межрегиональных связей
19:20 | 06 января
Пенсионная система в 2017 году: события и изменения
18:33 | 06 января
Здравоохранение Саратовской области. Предварительные итоги 2016 года
16:34 | 06 января
Итоги 2016 года: развитие туристической отрасли Саратовской области
15:57 | 06 января
В Саратовской области растет объем выданных ипотечных кредитов
13:21 | 05 января
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алтайском крае
12:58 | 05 января
Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда
21:09 | 03 января
В 2016 году объемы оказания ВМП в Саратовской области выросли до 14 тыс. человек
17:17 | 02 января
Россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей свыше 1 трлн рублей за 11 месяцев 2016 г
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Итоги 2016 года: развитие туристической отрасли Саратовской области

Новости
Итоги 2016 года: развитие туристической отрасли Саратовской области


Министерство молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области подвело итоги работы туристической отрасли региона в 2016 году.

Сегодня туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития Саратовской области. По итогам 2015 года внутренний турпоток составил 642 тысячи человек, что на 47 тысяч человек больше, чем в 2014-м. В целом с 2011 года этот показатель вырос на 54%. В 2016 году туристическая отрасль Саратовской области постоянно пополнялась новыми маршрутами, достопримечательностями, интересными местами и объектами размещения туристов, говорится в сообщении министерства.

Министерством совместно с туристским информационным центром в этом году разработано 52 новых маршрута по объектам культурного наследия и сельского туризма региона: в Аткарский, Базарно-Карабулакский, Новобурасский и Советский районы, пешеходные экскурсии по центральным улицам Саратова, экскурсия, посвященная 100-летию архитектурного комплекса здания Крытого рынка, а также туры с посещением фестиваля творчества «Хвалынские этюды К.С. Петрова-Водкина», тур «Золотое кольцо Саратовской области» с посещением религиозных объектов региона, экскурсионный тур с посещением мест приземления Юрия Гагарина и Германа Титова.

Итоги 2016 года: развитие туристической отрасли Саратовской области


Министерством проводились субботники в формате экоквестов. В 2016 году туристический потенциал региона был представлен на всероссийском и международном уровнях в различных выставках. В рамках развития межрегионального сотрудничества было подписано соглашение между министерством и департаментом национальной политики, межрегиональных связей и туризма города Москвы. С представителями Ассоциации туроператоров России и Роскосмоса достигнута договоренность о включении в межрегиональные туристские маршруты федеральных туроператоров ряда саратовских объектов, а также совместное развитие места приземления Гагарина.

Кроме того, Саратовская область в 2016 году вошла в туристический маршрут «Великий Волжский путь». В настоящее время в рамках данного проекта министерство взаимодействует с туроператорами Самарской и Пензенской областей. Разработан маршрут выходного дня, начинающийся в Самаре и заканчивающийся в Саратове. На V международном культурном форуме в Санкт-Петербурге министром молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области Александром Абросимовым подписано соответствующее соглашение.

Все туристические маршруты между регионами ПФО будут продвигаться на рынке под единым брендом - «Великий Волжский путь».

В 2016 году для представителей СМИ было проведено 7 пресс-туров , а также велось активное продвижение туруслуг в печатных изданиях. Для привлечения молодежи в туризм, не только для отдыха в нашем регионе, но и участия в развитии туристской отрасли, министерством молодежной политики, спорта и туризма ежегодно проводятся различные мероприятия, например, конкурс «Туризм в саратовской глубинке».


Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код