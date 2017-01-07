В Саратовской области растет объем выданных ипотечных кредитов

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«По итогам 2016 году отмечу, что объем выданных ипотечных кредитов за 11 месяцев вырос на 31% до 1,3 трлн. рублей. Жилищные условия улучшили около 756 тыс. семей. Очевидно, что темпы прироста связаны со снижением ставок по ипотечным кредитам. На первичном рынке с господдержкой можно было получить кредит по ставке от 10,5% годовых. В настоящее время ставки по ипотечным кредитам вернулись на уровень 2014 года.По мере достижения Банком России целевого ориентира по инфляции в 4% ставки по ипотеке продолжат снижаться и к концу следующего года могут достичь уровня в 11,0–11,5%. Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, по прогнозам аналитиков, стоит ожидать, что уже в следующем году может быть выдано более 1 млн. кредитов на сумму 1,7–1,8 трлн. руб.На сегодняшний день АО «ИКСО» успешно консультирует, принимает заявки от граждан и проводит сделки по выдаче займов.«С 1.01.2017 года ставки по ипотечным продуктам АО «АИЖК» снижаются еще на 0,25% и в начале года составят 12-12,5% в зависимости от размера первоначального взноса. Основной задачей Агентства является обеспечение доступным жильем граждан России, и процентные ставки по кредитам АО «АИЖК» остаются в числе самых привлекательных на рынке. Мы, свою очередь, ждем от 2017 года активных продаж ипотечных продуктов», - сообщил Евгений Ворошев.