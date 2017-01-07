7 ЯНВАРЯ 2017 06:09 СУББОТА
Новости
22:22 | 06 января
В Саратовской области планируется создание 15 тысяч новых рабочих мест
21:20 | 06 января
С кем дружит Якутия? Республика о развитии межрегиональных связей
19:20 | 06 января
Пенсионная система в 2017 году: события и изменения
18:33 | 06 января
Здравоохранение Саратовской области. Предварительные итоги 2016 года
16:34 | 06 января
Итоги 2016 года: развитие туристической отрасли Саратовской области
15:57 | 06 января
В Саратовской области растет объем выданных ипотечных кредитов
13:21 | 05 января
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алтайском крае
12:58 | 05 января
Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда
21:09 | 03 января
В 2016 году объемы оказания ВМП в Саратовской области выросли до 14 тыс. человек
17:17 | 02 января
Россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей свыше 1 трлн рублей за 11 месяцев 2016 г
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Саратовской области растет объем выданных ипотечных кредитов

Новости
В Саратовской области растет объем выданных ипотечных кредитов


Генеральный директор «Ипотечной корпорации Саратовской области» Евгений Ворошев подвел итоги года, - передает министерство строительства и ЖКХ региона.

«По итогам 2016 году отмечу, что объем выданных ипотечных кредитов за 11 месяцев вырос на 31% до 1,3 трлн. рублей. Жилищные условия улучшили около 756 тыс. семей. Очевидно, что темпы прироста связаны со снижением ставок по ипотечным кредитам. На первичном рынке с господдержкой можно было получить кредит по ставке от 10,5% годовых. В настоящее время ставки по ипотечным кредитам вернулись на уровень 2014 года.

По мере достижения Банком России целевого ориентира по инфляции в 4% ставки по ипотеке продолжат снижаться и к концу следующего года могут достичь уровня в 11,0–11,5%. Учитывая динамику ипотечных ставок и существующий спрос населения на жилье, по прогнозам аналитиков, стоит ожидать, что уже в следующем году может быть выдано более 1 млн. кредитов на сумму 1,7–1,8 трлн. руб.

На сегодняшний день АО «ИКСО» успешно консультирует, принимает заявки от граждан и проводит сделки по выдаче займов.

«С 1.01.2017 года ставки по ипотечным продуктам АО «АИЖК» снижаются еще на 0,25% и в начале года составят 12-12,5% в зависимости от размера первоначального взноса. Основной задачей Агентства является обеспечение доступным жильем граждан России, и процентные ставки по кредитам АО «АИЖК» остаются в числе самых привлекательных на рынке. Мы, свою очередь, ждем от 2017 года активных продаж ипотечных продуктов», - сообщил Евгений Ворошев.




Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код