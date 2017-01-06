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Два пассажирских автобуса столкнулись в Алтайском крае

Новости
Два пассажирских автобуса столкнулись в Алтайском крае


4 января около 20 часов 15 минут на 240 километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» в районе поселка Украинский Косихинского района Алтайского края произошло столкновение 2-х пассажирских автобусов, сообщается на сайте регионального СК РФ.

По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало несколько человек, есть погибшие.

По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка.

Осуществляются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Данные о пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия уточняются. На месте работают сотрудники полиции, бригада скорой медицинской помощи, сотрудники МЧС (по данным на 4 января, 21:53 )

Следователям СК предстоит выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и дать правовую оценку действиям автоперевозчика на наличие признаков выполнения работ и оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.


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