Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда
Северо-Западным следственным управлением СК России по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело.
Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), говорится в сообщении от 4 января на сайте управления.
Установлено, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси. Шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта «Храброво».
На борту самолета находилось 5 членов экипажа и 167 пассажиров.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта «Храброво», специалистов в области безопасности полетов, выемка медицинских документов пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебные медицинские экспертизы