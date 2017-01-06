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Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда

Новости
Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда


Северо-Западным следственным управлением СК России по факту выезда самолета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Калининграда возбуждено уголовное дело.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), говорится в сообщении от 4 января на сайте управления.

Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда


Установлено, что пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Калининград, при посадке в аэропорту выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате чего произошел перелом передней стойки шасси. Шесть пассажиров обратились за помощью в медицинский пункт аэропорта «Храброво».

На борту самолета находилось 5 членов экипажа и 167 пассажиров.

Возбуждено уголовное дело по факту авиационного происшествия в аэропорту Калининграда


На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Проводятся допросы пассажиров и экипажа самолета, сотрудников наземных служб аэропорта «Храброво», специалистов в области безопасности полетов, выемка медицинских документов пассажиров, обратившихся за медицинской помощью, назначаются судебные медицинские экспертизы


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