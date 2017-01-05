В 2016 году объемы оказания ВМП в Саратовской области выросли до 14 тыс. человек

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С 2010 г. объем финансирования ВМП увеличился в 14 раз (с 74,5 млн. руб. в 2010 г. до 1026,46 млн. руб. в 2016 г.). Объемы оказания ВМП выросли до 14 тыс. человек в 2016 г. (2010 г. – 7,1 тыс. человек). Обеспеченность ВМП в 2015 году составила 555,8 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза больше 2014 года (452,7). Обеспеченность ВМП детского населения составила 663,5 на 100 тыс. детского населения, что в 1,4 раза больше 2014 года (477,4), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Саратовской области.Число сельских жителей, получивших ВМП в текущем году, составило 3248 чел., что соответствует уровню прошлого года (10 мес. 2015 –3235 чел.).Область ежегодно сохраняет финансирование данного направления из регионального бюджета. Важно, что большая часть высокотехнологичных вмешательств проводится в нашем регионе, что позволяет постоянно их совершенствовать.В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь жителям региона оказывают 16 медицинских организаций, расположенных на территории Саратовской области. ВМП оказывается по 20 профилям. В структуре высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2016 г. преобладали профили: «Травматология и ортопедия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Офтальмология», «Онкология», «Нейрохирургия», «Педиатрия» и др. У детей - «Неонатология», «Педиатрия», «Травматология и ортопедия», «Онкология», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Офтальмология», «Нейрохирургия» и др.Средние сроки ожидания ВМП сократились с 27,2 дня в 2012 г. до 18 дней в 2016 г.Фото: saratov.er.ru