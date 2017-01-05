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В 2016 году объемы оказания ВМП в Саратовской области выросли до 14 тыс. человек

Новости / Здоровье
В 2016 году объемы оказания ВМП в Саратовской области выросли до 14 тыс. человек


В прошедшем году в Саратовской области увеличилось число медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, а также профилей по которым ее получают жители, не выезжая за пределы региона.

С 2010 г. объем финансирования ВМП увеличился в 14 раз (с 74,5 млн. руб. в 2010 г. до 1026,46 млн. руб. в 2016 г.). Объемы оказания ВМП выросли до 14 тыс. человек в 2016 г. (2010 г. – 7,1 тыс. человек). Обеспеченность ВМП в 2015 году составила 555,8 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза больше 2014 года (452,7). Обеспеченность ВМП детского населения составила 663,5 на 100 тыс. детского населения, что в 1,4 раза больше 2014 года (477,4), сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Саратовской области.

Число сельских жителей, получивших ВМП в текущем году, составило 3248 чел., что соответствует уровню прошлого года (10 мес. 2015 –3235 чел.).
Область ежегодно сохраняет финансирование данного направления из регионального бюджета. Важно, что большая часть высокотехнологичных вмешательств проводится в нашем регионе, что позволяет постоянно их совершенствовать.

В 2016 году высокотехнологичную медицинскую помощь жителям региона оказывают 16 медицинских организаций, расположенных на территории Саратовской области. ВМП оказывается по 20 профилям. В структуре высокотехнологичных видов медицинской помощи в 2016 г. преобладали профили: «Травматология и ортопедия», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Офтальмология», «Онкология», «Нейрохирургия», «Педиатрия» и др. У детей - «Неонатология», «Педиатрия», «Травматология и ортопедия», «Онкология», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Офтальмология», «Нейрохирургия» и др.
Средние сроки ожидания ВМП сократились с 27,2 дня в 2012 г. до 18 дней в 2016 г.

Фото: saratov.er.ru


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