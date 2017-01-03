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Россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей свыше 1 трлн рублей за 11 месяцев 2016 г

Новости
Россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей свыше 1 трлн рублей за 11 месяцев 2016 г


Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провело исследование рынка новых легковых автомобилей в России и подсчитало выручку от их продажи за 11 месяцев 2016 года. В итоге был составлен рейтинг российских регионов по выручке на авторынке.

Согласно результатам исследования, за этот период россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 1 трлн 616 млрд рублей, что на 0,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Лидером по выручке является Москва, показатель которой в январе – ноябре нынешнего года достиг 343,7 млрд рублей, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, на долю столицы приходится пятая часть от общероссийского объема. На втором месте располагается соседнее Подмосковье, жители которого купили машин на 123 млрд рублей (+5,8%). Немного отстает Санкт-Петербург (120 млрд руб.; +12,2%), который и замыкает тройку лидеров.

Лучшим среди нестоличных субъектов РФ и четвертым в общем зачете стал Краснодарский край, результат которого составил 59 млрд рублей – на 12,2% больше, чем год назад. На пятой позиции рейтинга расположился Татарстан (55,7 млрд руб.; +7,4%). В ТОП-10 регионов по выручке на авторынке также попадают: Самарская (40,3 млрд руб.; +6,6%) и Свердловская (38,8 млрд руб.; +3,4%) области, Башкортостан (37,4 млрд руб.; +12,5%), Ростовская (36,7 млрд руб.; +6,6%) и Нижегородская (31,8 млрд руб.; +5,9%) области.

Отметим, что на долю перечисленных десяти субъектов РФ пришлось 55% от общего объема выручки. При этом показатель каждого из оставшихся регионов по итогам 11 месяцев 2016 года составляет менее 30 млрд рублей, в связи с чем их доля оказывается ниже 2%-ного рубежа.


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