Шри Пракаш Джи в судебном порядке добивается прекращения «очернения» индуизма
По сообщениям агентства «Национальные интересы», накапливающаяся в течение года на форуме официального портала РАЦИРС им. Св. Иринея Лионского порочащая индуизм информация обернулась исковым заявлением в суд. Его направил президент АНО «Центр содействия сохранению и развитию индийской культуры Шри Пракаш Дхам» Шри Пракаш Джи (Кумар Пракаш). В официальном заявлении директора по общественным связям центра «Шри Пракаш Дхам» Прасуна Пракаша (текст размещен на сайте «Национальных интересов) указан тот факт, что «те, кто пытается очернить индуизм своими высказываниями, одновременно стремятся посеять раздор между народами и дружественными державами». Прасун Пракаш напоминает, что индуизм – это религия мирового уровня с давней историей и миллиардом последователей. И те сведения, которые размещаются на форуме сайта РАЦИРС им. Св. Иринея Лионского являются «циничной» клеветой и одним из средств «информационной войны».
Очередное заседание суда по данному иску ожидается 19 января.