31 декабря 2016 04:17 СУББОТА
Новости
22:41 | 30 декабря
Шри Пракаш Джи в судебном порядке добивается прекращения «очернения» индуизма
18:30 | 30 декабря
Балаковские артисты выступили в Кремлевском дворце
17:45 | 30 декабря
В Саратове за мошенничество будут судить заведующую детским садом
17:00 | 30 декабря
За минувшие сутки в Саратовской области произошло тринадцать пожаров
16:08 | 30 декабря
В Областном перинатальном центре родился 17-тысячный ребенок
15:11 | 30 декабря
В Академопере открылась персональная выставка художницы Натальи Шевченко
14:18 | 30 декабря
В Марксе будут судить местную жительницу, обвиняемую в причинении смерти супругу
12:39 | 30 декабря
ТЮЗ имени Ю.П.Киселева сообщил о режиме работы кассы в праздничные дни
11:47 | 30 декабря
В Саратове состоялось праздничное заседание клуба любителей иностранных языков
10:29 | 30 декабря
У Данилы Семерикова - три медали ЧР по конькобежному спорту
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Шри Пракаш Джи в судебном порядке добивается прекращения «очернения» индуизма

Новости
Шри Пракаш Джи в судебном порядке добивается прекращения «очернения» индуизма

По сообщениям агентства «Национальные интересы», накапливающаяся в течение года на форуме официального портала РАЦИРС им. Св. Иринея Лионского порочащая индуизм информация обернулась исковым заявлением в суд. Его направил президент АНО «Центр содействия сохранению и развитию индийской культуры Шри Пракаш Дхам» Шри Пракаш Джи (Кумар Пракаш). В официальном заявлении директора по общественным связям центра «Шри Пракаш Дхам» Прасуна Пракаша (текст размещен на сайте «Национальных интересов) указан тот факт, что «те, кто пытается очернить индуизм своими высказываниями, одновременно стремятся посеять раздор между народами и дружественными державами». Прасун Пракаш напоминает, что индуизм – это религия мирового уровня с давней историей и миллиардом последователей. И те сведения, которые размещаются на форуме сайта РАЦИРС им. Св. Иринея Лионского являются «циничной» клеветой и одним из средств «информационной войны».

Очередное заседание суда по данному иску ожидается 19 января.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код