Балаковские артисты выступили в Кремлевском дворце
27 декабря в Москве в государственном Кремлёвском дворце состоялся концерт сводного Детского хора России и Симфонического оркестра Государственного академического Мариинского театра под управлением Народного артиста РФ, Героя Труда РФ, лауреата Государственных премий РФ, художественного руководителя театра Валерия Гергиева.
Выступление было запланировано как новогоднее, но из-за трагических событий прошло как концерт-реквием памяти пассажиров и экипажа, погибших при крушении самолёта Ту–154.
В составе Детского хора России выступили 7 юных вокалистов Саратовской области - учащихся Детской школы искусств №2 имени И.Я.Паницкого» г. Балаково (преподаватель С.Е.Карпова).
В исполнении хора прозвучали Государственный гимн РФ А.Александрова, хор «Славься» их оперы М.Глинки «Жизнь за царя»; песни А.Пахмутовой на стихи Н.Добронравова «Нежность», «Зачарованная даль»; Д.Шостаковича «Родина слышит», русские народные песни. Настроение приближающихся праздников создала «Песня о снежинке» Е.Крылатова из к/ф «Чародеи».