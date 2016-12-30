В Саратове за мошенничество будут судить заведующую детским садом

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По версии следствия, в декабре 2012 года в один из детских садов города Саратова на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования назначен супруг заведующей дошкольным учреждением. В июне 2013 года он стал осуществлять трудовую деятельность в другой организации, фактически не исполняя служебные обязанности в детском саду. Несмотря на это, заведующая из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, утвердила своей подписью подложный табель учета рабочего времени, представив его в бухгалтерию для оплаты, после чего стала получать денежные средства в виде заработной платы за своего супруга. В результате преступных действий ею похищено свыше 50 тысяч рублей.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.