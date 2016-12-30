В Саратове за мошенничество будут судить заведующую детским садом
Следственный отдел по Ленинскому району города Саратов СУ СК РФ по Саратовской области по материалам проверки, поступившим из прокуратуры Ленинского района города Саратова, в отношении заведующей одним из детских садов города возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.
По версии следствия, в декабре 2012 года в один из детских садов города Саратова на должность электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования назначен супруг заведующей дошкольным учреждением. В июне 2013 года он стал осуществлять трудовую деятельность в другой организации, фактически не исполняя служебные обязанности в детском саду. Несмотря на это, заведующая из корыстной заинтересованности, используя свое служебное положение, утвердила своей подписью подложный табель учета рабочего времени, представив его в бухгалтерию для оплаты, после чего стала получать денежные средства в виде заработной платы за своего супруга. В результате преступных действий ею похищено свыше 50 тысяч рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.