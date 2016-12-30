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За минувшие сутки в Саратовской области произошло тринадцать пожаров

Новости
За минувшие сутки в Саратовской области произошло тринадцать пожаров

"За прошедшие сутки на территории Саратовской области пожарно – спасательные подразделения ликвидировали 13 пожаров, из них в г. Саратов – 8, в районах области - 5.

Наиболее значимые из них:

29 декабря в 10 ч. 32 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании сарая на ул. Дома 8 Марта. Площадь пожара составила 15 кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

29 декабря в 22 ч. 09 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в нежилом 5-ти этажном доме на 3-м этаже на ул. Производственная. Площадь пожара составила 30 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 13 человек личного состава.

29 декабря в 23 ч. 01 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в нежилом 5-ти этажном доме на 3-м этаже на ул. Проспекте Строителей. Площадь пожара составила 10 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 13 человек личного состава.

30 декабря в 23 ч. 22 м. на пульт «01» г. Красноармейск поступил сигнал о пожаре в 2-х комнатной квартире на 5 этаже 5-ти этажного дома во 2-ом Микрорайоне. В результате пожара погиб мужчина 1979 г.р. Горели домашние вещи на площади 2 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники 8 человек личного состава.

30 декабря в 02 ч. 58 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в однокомнатной квартире одноэтажного дома на ул. 1-я Гуселка. В результате пожара пострадал мужчина 1963 г.р., с ожогами легкой степени доставлен в 7 городскую больницу. Горели домашние вещи на площади 4кв.м. На тушение выезжали 2 единицы техники, 12 человек личного состава", - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.