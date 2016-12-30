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В Областном перинатальном центре родился 17-тысячный ребенок

Новости


В Областном перинатальном центре родился 17-тысячный ребенок. Его родителей с этим радостным событием поздравил глава региона Валерий Радаев.

"Мы гордимся тем, что в регионе действует современный перинатальный центр, специалисты которого помогают появиться на свет тысячам новых жителей области", — подчеркнул Губернатор в рамках визита в учреждение здравоохранения. Глава региона поздравил сотрудников центра и рожениц с юбилеем клиники. В декабре текущего года перинатальный центр отметил 5-летие со дня образования.

Валерий Радаев обратил внимание на высокий уровень оснащенности центра современным оборудованием и подготовку специалистов.

"Сотрудники центра — профессионалы своего дела. Благодаря вам саратовская система родовспоможения является примером для других регионов. Вы умело предупреждаете риски, ведете будущих мам от первых дней, выхаживаете детей с экстремально низкой массой тела, даете рекомендации родителям. Результаты вашей работы — 17 тысяч новорожденных — красноречивое свидетельство компетентности и высокого уровня подготовки", — подчеркнул Губернатор.

Валерия Радаева ознакомили с достижениями перинатального центра за пять лет. В частности, — продемонстрировали возможности симуляционного центра, где проходят постдипломную подготовку специалисты родовспоможения. Глава региона отметил высокий уровень его работы, и подчеркнул, что таким обучением должны быть охвачены врачи из всех муниципальных районов области.

В рамках визита глава региона поздравил первого малыша, появившегося на свет в стенах больницы, Сергея Молдаванова (сейчас ему пять лет), а также родителей новорожденной Ульяны Беловой. Именно она стала 17-тысячным ребенком Областного перинатального центра. Валерий Радаев подарил новорожденной детскую коляску. Кроме того, глава региона вручил подарки детям, родившимся в клинике в течение пяти лет.

Сотрудникам центра Губернатор подарил новый компьютер, поздравил их с наступающим новым годом, а также подчеркнул, что власть всегда найдет возможность поддержать клинику и его сотрудников. В свою очередь, врачи поблагодарили Губернатора за постоянное внимание и помощь учреждению здравоохранения", - сообщает пресс-служба главы региона.