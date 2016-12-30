В Академопере открылась персональная выставка художницы Натальи Шевченко

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Шевченко Наталия Николаевна родилась в 1974 году в Ленинграде (Санкт-Петербург), сейчас живет и работает в Краснодаре. Член творческого союза художников России. Лауреат II степени IV Международного конкурса художников «МИР. ЭНЕРГИЯ. ЧЕЛОВЕК» (г. Астана, Казахстан). Картины художника находятся в фондах Тульского художественного музея, Национальных музеев Республики Казахстан, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Астраханского и Тобольского Кремля, Ямало-Ненецкого музея им. И. С. Шемановского, Ставропольского музея изобразительных искусств, музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское», Посольств РФ в Люксембурге, Вене, Риме…Как отмечает искусствовед тульского художественного музея, заслуженный работник культуры России Марина Кузина, Наталия Шевченко заметно заявила о себе в современном искусстве последнего времени. Более трех сотен работ позволило ей организовать персональную выставку, которая весьма успешно прошла в 20 городах России и за рубежом. Первая выставка состоялась в городе Сочи в период Олимпиады. Секрет притягательности к творчеству Шевченко кроется в выбранной ею тематике, посвященной русскому балету, определяющей ее художественные задачи, творческую судьбу на сегодняшний день. Выбор балетной темы в творчестве художника не случаен. Питерская по рождению, увлеченная с детства балетом, посещавшая Мариинский театр, Малый театр оперы и балета, она на долгие годы сохранила яркие впечатления и любовь к этому удивительному миру искусства. С необычайной свободой и смелостью пишет художник одну картину за другой и стремится выразить цветом свое видение и понимание пластики танца и музыки, найти композиционный ход для выразительности образов. Наталия Николаевна не стремится к тому, чтобы построить на холсте сценическое действо, восприятие артистов балета в этом пространстве. Художника волнует другое: передать сложные пластические движения, используя фрагментарность композиций, словно приближая к зрителю «выхваченный кадр» из сценической постановки, акцентируя внимание на движении формы в пространстве. Сознательно удлиняя руки балерин, повороты головы, смело используя ракурсы в движении, художник достигает эффекта движения, что свойственно балетному танцу. Полотна Шевченко создают впечатление легкости и непосредственности воплощения художественных замыслов, стремление цветом подчеркнуть выразительность и неожиданность танца, не задерживаясь на подробных деталях, идя от общего представления увиденного на театральной сцене действия. Знакомство с каждым произведением позволяет ощутить творческий рост художника для воплощения необычайной, яркой, поистине фантастической балетной темы, где происходит некая трансформация единства музыки и танца, ощущение возвышенной красоты.Трудно передать словами это впечатление, которое ярко и образно сформулировано известным балетмейстером Джорджем Баланчиным: «Балет нельзя объяснить словами, как нельзя объяснить запах цветка, звуки музыки». Эти слова и мироощущения Баланчина близки и мироощущению Шевченко, которое она культивирует при создании своих полотен, решая их цельно и образно. Ценно то, что она не погружается в сферы умозрительности и ретроспективности понятий, а пишет то, что ее беспокоит и радует в современной жизни. Ее искусство на данном этапе следует воспринимать в стремлении достичь профессионального качества и гармонии, питаясь вечными понятиями о красоте. Этот сложный путь она преодолевает бесконечным трудом и глубоким внутренним осознанием окружающего мира.