30 декабря 2016 14:46 ПЯТНИЦА
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В Марксе будут судить местную жительницу, обвиняемую в причинении смерти супругу

Новости
В Марксе будут судить местную жительницу, обвиняемую в причинении смерти супругу

"Марксовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летней жительницы города Маркса в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 14 октября 2016 года 60-летняя женщина распивала спиртные напитки со своим 67-летним супругом в квартире дома по улице Фабричная города Маркса. Из-за того, что мужчина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, уснул на полу в проходе между кухней и залом, супруга нанесла ему не менее пяти ударов ногами в область головы и туловища, после чего уснула. От полученных повреждений через непродолжительный промежуток времени мужчина скончался на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая дала признательные показания.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.