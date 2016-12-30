В Саратове состоялось праздничное заседание клуба любителей иностранных языков
В преддверии Нового Года и в честь католического Рождества в МОУ «СОШ №56 с углубленным изучением отдельных предметов» Ленинского района города Саратова состоялось традиционное праздничное заседание клубов любителей иностранных языков «Planet Deutsch», «Francomania 56», «BrAmClub».
Данное мероприятие смогли посетить не только ученики школы и их родители, но и преподаватели ВУЗов и выпускники МОУ «СОШ № 56» прошлых лет. Все участники смогли насладиться рождественской музыкой Англии, Германии и Франции, попробовать традиционную рождественскую еду (имбирное печенье, глинтвейн, и французский торт в виде полена), получить памятные самодельные сувениры в виде сапожка с пожеланиями на Рождество на всех трёх языках. А проведенная игра — викторина показала высокое владение учеников школы страноведческим материалом. Веселые и красочные номера, подготовленные учащимися всех параллелей, добавили праздничного настроения всем гостям праздника, - сообщает пресс-служба администрации Ленинского района.