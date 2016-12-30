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В Саратове в Год кино началась реализация новых проктов

Новости / Культура
В Саратове в Год кино началась реализация новых проктов

В 2016 году сотрудники киновидеоцентра показывали фильмы, созданные российскими кинематографистами и актерами - выходцами из Саратовской области.

Так, благодаря новому проекту - региональной киноэстафете «Звезды российского кино – наши земляки» - более 50 тысяч жителей Саратова и отдаленных поселков стали зрителями фильмов с участием Бориса Андреева, Риммы Марковой, Олега Янковского, Евгения Миронова и многих других наших актеров-земляков. Фильмы киноэстафеты были показаны на 40 площадках области. Они проходили как на открытом воздухе, в парках и скверах населенных пунктов, так и в закрытых помещениях.

В ноябре 2016 года киновидеоцентр запустил два новых проекта - «Лучшее российское кино – для всей семьи» и «Семейные киночетверги».

Первый проект рассчитан на организацию культурного досуга и показ лучших отечественных киноновинок в удаленных от областного центра селах и поселках. Старт проекта был дан в сельских Домах культуры Краснокутского, Вольского и Энгельсского районов. В декабре новые киноработы российских режиссеров и мультипликаторов посмотрели жители сел Аркадакского, Красноармейского, Татищевского районов.

В рамках проекта «Семейные киночетверги» в кинозале «На Рижской» организовывается показ новых художественных и анимационных лент для семейного просмотра.

Программа показа рассчитана на родителей, которые по каким-либо причинам проводят время дома с детьми и ищут интересные и познавательные способы времяпровождения с ними.

В Год российского кино областной киновидеоцентр воплотил много новых идей и задумок, поэтому они будут продолжены и в новом 2017 году.