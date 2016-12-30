Девять саратовских школьников проведут новогодние каникулы в Москве

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По информации министерства образования, юные саратовцы побывают на экскурсии в историческом парке «Россия – моя история» на ВДНХ, а также в зоологическом музее, посетят Третьяковскую галерею.Ребята станут участниками новогодних представлений «Барбоскины, или тайна книжной полки» в Московском международном Доме музыки, «Маша и медведи, три богатыря» в концертном зале «Крокус-Сити Холл». Кроме того, они побывают на новогоднем театрально-цирковом шоу на воде «Тайна подземного моря» в спорткомплексе «Олимпийский».Настоящим новогодним подарком станут для юных гостей столицы новогоднее представление в Храме Христа Спасителя и новогоднее представление в государственном Кремлевском Дворце.Каждый день ребят будут ждать новогодние дискотеки, где они смогут познакомиться со сверстниками со всей страны.Делегация вернется в Саратов 8 января.Фото http://s.s-ports.ru