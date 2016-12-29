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Саратовцев приглашают на предновогодние ярмарки

Новости / АПК
Саратовцев приглашают на предновогодние ярмарки


В последние дни уходящего года горожане могут приобрести продукты питания на продовольственной ярмарке на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный.

По информации регионального минсельхоза, к реализации предложены мясо и мясопродукты, молочная продукция, мясо птицы, рыба, яйцо, мед, крупы, мука, овощи, хлебобулочные, кондитерские и колбасные изделия, а также новогодние елки.

В субботу, 31 декабря, ярмарки пройдут на пересечении улиц Пензенская и Томская в Заводском районе, на торговой площадке ТК «На Топольчанской в пос. Солнечный.

Сельскохозяйственный рынок в пос. Юбилейный начнет работу в обычном режиме с 3 января 2017 года.

Напомним, что в связи с проведением новогодних праздничных мероприятий работа ярмарки «выходного дня» на Театральной площади временно проводиться не будут. Они возобновятся с середины января 2017 года.

Фото http://www.unn.com.ua