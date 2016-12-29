Около 98% выпускников успешно написали итоговое сочинение
В испытании, которое проходило 7 декабря, приняло участие 9280 саратовцев.
По информации регионального министерства образования, по результатам проверки муниципальными предметными комиссиями справились с сочинением около 98 % выпускников, «незачет» получили 219 человек. Изложение написали 93% выпускников, получили «незачет» 20 человек.
Все, кто получил «незачет» по итоговому сочинению (изложению) получат возможность повторно написать сочинение (изложение) 1 февраля и 3 мая 2017 года.
41 % выпускников писал сочинение по теме «Что может привести человека к бесчестному поступку», 20,4 % - «Какие добрые чувства пробуждает в человеке литература?», 16,8 % выбрали тему «В чём различие между ошибкой и преступлением?», 12,4 % искали ответ на вопрос «Когда непонимание между людьми приводит к вражде?», 9,4 % - «Можно ли добиваться победы любыми средствами?».
Фото http://lmi-school.ru