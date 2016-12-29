В новогоднюю ночь будет ограничено движение в центре Саратова
Данная мера вводится с целью обеспечения безопасности дорожного движения.
По информации городского комитета дорожного хозяйства, с 31 декабря 2016 года с 20.00 часов до окончания мероприятий 1 января 2017 года временно ограничивается остановка, стоянка и движение транспортных средств по нескольким улицам. В их числе ул. Московская (от ул. Вольской до ул. Соборной), Киселева (от ул. Вольской до ул. Горького), Горького (от ул. Б. Казачьей до ул. Кутякова), Радищева (от ул. Челюскинцев до ул. Волжской), Первомайская (от ул. Соборной до ул. Радищева).
Ограничение не коснется общественного маршрутного транспорта, транспортных средств, обеспечивающих проведение мероприятий, автомобилей оперативных и аварийно-технических служб, следующих на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.
Регулирование движения будет осуществляться сотрудниками ГИБДД.
Фото http://www.news29.ru