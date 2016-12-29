Для повышения прибыльности торговли Migesco внедрил дополнительные инструменты
Брокер Migesco закончил доработку последней версии терминала для торговли бинарными опционами и готов предложить встроенные в терминал инструменты для повышения прибыльности торговли.
Последняя доработка торговой платформы была связана с внедрением дополнительных инструментов, наиболее востребованных трейдерами компании, которые могут быть использованы для получения дополнительной прибыли при заключении сделок. Отметим самые значимые из них:
* «Торговый план» - специальный обзор финансовых событий, который содержит всю необходимую информацию для заключения сделки: актив и рекомендация по заключению сделки с учетом выхода новых данных по нему, время торговли, выплата и время, когда актив доступен для торговли;
* «Взгляд на неделю» — аналитический обзор с использованием методов технического анализа, проведенный по самым значимым доступным активам;
* «Пульс рынка» — ежедневный отчет о значимых событиях, позволяющий получить полную картину финансовых событий дня;
* Торговые сигналы — конкретные рекомендации, которые могут быть использованы для заключения сделок по определенным активам, разработанные с применением технического анализа;
* Специальные календари трейдера:
* экономический календарь - самый подробный календарь, описывающий все события дня, учитывающий их важность, прогнозы и фактические данные;
* календарь отчетности, в котором перечислены самые значимые события крупных компаний, например, квартальная или годовая отчетность. Такие крупные события вызывают сильные движения курса акций и позволяют заработать;
* календарь праздников - в нем указаны все праздничные и выходные дни, когда те или иные активы не торгуются, что позволяет наиболее рационально планировать свою торговлю;
* расписание торговых сессий.
* проверенные стратегии — простые и понятные стратегии торговли, подготовленные аналитиками компании позволяют успешно торговать даже начинающим трейдерам.
Выгодные условия торговли и многофункциональный терминал позволяют говорить, что Migesco - отличный выбор как для начинающего, так и для профессионального трейдера.