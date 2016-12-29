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Для повышения прибыльности торговли Migesco внедрил дополнительные инструменты

Новости
Для повышения прибыльности торговли Migesco внедрил дополнительные инструменты


Брокер Migesco закончил доработку последней версии терминала для торговли бинарными опционами и готов предложить встроенные в терминал инструменты для повышения прибыльности торговли.

Последняя доработка торговой платформы была связана с внедрением дополнительных инструментов, наиболее востребованных трейдерами компании, которые могут быть использованы для получения дополнительной прибыли при заключении сделок. Отметим самые значимые из них:

* «Торговый план» - специальный обзор финансовых событий, который содержит всю необходимую информацию для заключения сделки: актив и рекомендация по заключению сделки с учетом выхода новых данных по нему, время торговли, выплата и время, когда актив доступен для торговли;

* «Взгляд на неделю» — аналитический обзор с использованием методов технического анализа, проведенный по самым значимым доступным активам;

* «Пульс рынка» — ежедневный отчет о значимых событиях, позволяющий получить полную картину финансовых событий дня;

* Торговые сигналы — конкретные рекомендации, которые могут быть использованы для заключения сделок по определенным активам, разработанные с применением технического анализа;

* Специальные календари трейдера:

* экономический календарь - самый подробный календарь, описывающий все события дня, учитывающий их важность, прогнозы и фактические данные;

* календарь отчетности, в котором перечислены самые значимые события крупных компаний, например, квартальная или годовая отчетность. Такие крупные события вызывают сильные движения курса акций и позволяют заработать;

* календарь праздников - в нем указаны все праздничные и выходные дни, когда те или иные активы не торгуются, что позволяет наиболее рационально планировать свою торговлю;

* расписание торговых сессий.

* проверенные стратегии — простые и понятные стратегии торговли, подготовленные аналитиками компании позволяют успешно торговать даже начинающим трейдерам.

Выгодные условия торговли и многофункциональный терминал позволяют говорить, что Migesco - отличный выбор как для начинающего, так и для профессионального трейдера.