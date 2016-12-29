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Жителю Дергачевского района, убившего односельчанина, вынесен обвинительный приговор

Новости
Жителю Дергачевского района, убившего односельчанина, вынесен обвинительный приговор

"Собранные Ершовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему Александру Серебрякову.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Следствием и судом установлено, что вечером 30 июля 2016 года Серебряков в состоянии алкогольного опьянения находился с двумя односельчанами на улице вблизи дома своих знакомых, расположенного в селе Камышево Дергачевского района. В связи с тем, что мужчины стали высказывать Серебрякову претензии по поводу якобы совершенной им кражи принадлежащего им барана, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры Серебряков взял бревно и нанес им один удар по голове 54-летнему оппоненту. С полученными повреждениями потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 августа 2016 года скончался.

Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила от тупой травмы головы.

В ходе следствия Серебряков не признал факт нанесения удара потерпевшему, активно приводил доводы в свою защиту, выдвигал различные версии произошедшего, которые в ходе следствия были опровергнуты.

Приговором суда Серебрякову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.