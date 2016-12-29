Жителю Дергачевского района, убившего односельчанина, вынесен обвинительный приговор

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Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Следствием и судом установлено, что вечером 30 июля 2016 года Серебряков в состоянии алкогольного опьянения находился с двумя односельчанами на улице вблизи дома своих знакомых, расположенного в селе Камышево Дергачевского района. В связи с тем, что мужчины стали высказывать Серебрякову претензии по поводу якобы совершенной им кражи принадлежащего им барана, между ними произошел конфликт. В ходе ссоры Серебряков взял бревно и нанес им один удар по голове 54-летнему оппоненту. С полученными повреждениями потерпевшего госпитализировали в лечебное учреждение, где он, несмотря на оказанную медицинскую помощь, 12 августа 2016 года скончался.Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы его смерть наступила от тупой травмы головы.В ходе следствия Серебряков не признал факт нанесения удара потерпевшему, активно приводил доводы в свою защиту, выдвигал различные версии произошедшего, которые в ходе следствия были опровергнуты.Приговором суда Серебрякову назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.