Выясняются обстоятельства смерти мужчины возле поликлиники
49-летний балаковец умер 26 декабря вблизи лечебного учреждения, расположенного на улице Комарова.
По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка. По информации СУ СКР по Саратовской области, мужчина потерял сознание и перестал подавать признаки жизни. Для оказания помощи незамедлительно прибыл сотрудник указанной поликлиники, а также работники скорой медицинской помощи, констатировавшие смерть мужчины. Согласно предварительным результатам судебно-медицинского исследования, она наступила от атеросклеротического кардиосклероза.
Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, опрашивать возможных очевидцев, в том числе, супругу мужчины, которая в момент произошедшего находилась рядом с ним.
Сообщается, что в рамках доследственной проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников скорой медицинской помощи. Следователи отмечают, что появившаяся в СМИ информации о прибытии последних на место происшествия спустя 40 минут не находит своего подтверждения.
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