29 декабря 2016 17:04 ЧЕТВЕРГ
Новости
16:07 | 29 декабря
Жителю Дергачевского района, убившего односельчанина, вынесен обвинительный приговор
15:23 | 29 декабря
Саратовцев приглашают на предновогодние ярмарки
14:40 | 29 декабря
Около 98% выпускников успешно написали итоговое сочинение
13:57 | 29 декабря
В новогоднюю ночь будет ограничено движение в центре Саратова
13:13 | 29 декабря
Выясняются обстоятельства смерти мужчины возле поликлиники
12:29 | 29 декабря
Для повышения прибыльности торговли Migesco внедрил дополнительные инструменты
12:02 | 29 декабря
"Теремок" провел благотворительный спектакль для маленьких пациентов
11:15 | 29 декабря
В феврале пенсия увеличится на уровень инфляции 2016 года
10:31 | 29 декабря
В Саратове подведут итоги конкурса «Дом. Дерево. Дитя»
09:46 | 29 декабря
Четырем саратовским медикам накануне Нового года присвоены заслуженные звания
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

"Теремок" провел благотворительный спектакль для маленьких пациентов

Новости / Культура
"Теремок" провел благотворительный спектакль для маленьких пациентов

Артисты саратовского театра кукол побывали в областной детской клинической больнице.

Актеры и врачи постарались сделать так, чтобы хоть на один день больница превратилась в место встречи тех, кто умеет рассказывать сказки, и тех, кто любит их слушать и готов от души повеселиться на большом и шумном новогоднем празднике.

В первой части представления Дед Мороз, Снегурочка, а также их озорные помощники Льдинка, Снежинка и Сугроб помогли ребятам почувствовать приближение настоящего новогоднего чуда – самого беззаботного и радостного. После интермедии зрителей пригласили посмотреть спектакль "Носорог и Жирафа", который рассказал малышам о том, что даже самые непохожие друг на друга герои могут подружиться и полюбить друг друга, что дружить – намного лучше, чем ссориться.

Помимо подопечных областной детской клинической больницы театр поздравил с наступающим Новым годом и самых маленьких пациентов Клиники профпатологии и гематологии СГМУ. В 2017 году Саратовский театр кукол "Теремок" продолжит благотворительные выезды к детям.