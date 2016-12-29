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В феврале пенсия увеличится на уровень инфляции 2016 года

Новости
В феврале пенсия увеличится на уровень инфляции 2016 года

Об изменениях, которые ожидают пенсионеров в 2017 году, сообщает управление Пенсионного фонда РФ в Ленинском районе.

В учреждении напомнили, что в январе пенсионеры получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Она положена абсолютно всем пенсионерам, проживающим в России: как гражданским, так и военным. Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.

С 1 февраля страховая пенсия неработающих пенсионеров, а также фиксированная выплата к ней будет увеличена на уровень инфляции за 2016 год. Прогнозный уровень инфляции составил 5,8%. Эти средства учтены в бюджете ПФР. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 823,35 рублей в месяц, средний размер страховой пенсии по старости - 12289,73 рублей. Кроме того, с 1 февраля 2017 года будут проиндексированы на 5,8% размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники.

Увеличится в 2017 году и стоимость пенсионного балла. Он будет равен 78,58 рубля (в 2016 году – 74,27 рубля).

С 1 апреля произойдет повышение пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных пенсий, как работающим, так и неработающим пенсионерам на 2,6%. В итоге в 2017 году средний размер социальной пенсии составит 8040 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы будет равен 12213 рублей.

Сообщается также, что в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера. Всем неработающим пенсионерам будет производиться социальная доплата к пенсии до уровня прожиточного минимума в регионе проживания. В Саратовской области на 2017 год он установлен в размере 7700 рублей.

Фото http://rossoshru.ru