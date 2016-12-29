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Из бара в Ленинском районе изъято почти сто бутылок фальсифицированного алкоголя

Новости
Из бара в Ленинском районе изъято почти сто бутылок фальсифицированного алкоголя


Нарушения выявлены в ходе инспекционного рейда, проведенного сотрудниками отдела контрольной работы министерства экономического развития области совместно с сотрудниками полиции.

Основанием для проверки послужило обращение на телефон «горячей линии» по вопросам нарушения законодательства, регулирующего оборот алкогольной продукции. Она открыта при министерстве экономического развития.

В ходе проверки кафе-бара «Грелка», расположенного в Саратове на улице Тархова, выявлена незаконная реализация алкогольной продукции без соответствующей лицензии. В ходе осмотра помещения кафе-бара установлено, что на реализации находилась алкогольная продукция с признаками фальсификации следующих наименований: винный напиток «Боска», коньяк «Хеннеси», ром «Баккарди», виски «Джек Дэниелс», водка «Талка», «Белая Береза», «Хортица», «Финка».

Всего, по данным пресс-службы министерства, из незаконного оборота изъято 92 бутылки алкогольной продукции с признаками подделки. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Фото http://primrep.ru