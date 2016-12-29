В Саратове подведут итоги конкурса «Дом. Дерево. Дитя»
Награждение победителей состоится сегодня, 29 декабря, в областном музее краеведения.
По информации министерства занятости, труда и миграции области, конкурс проводится третий год и направлен на формирование положительного образа участников программы переселения соотечественников из-за рубежа в Саратовскую область и пропаганду благоприятных последствий от реализации программы.
В этом году работы на конкурс от соотечественников принимались по трем номинациям: «Лучший рассказ «Экскурс в новую Родину», «Лучший детский рисунок «Наш дом – глазами детей», «Лучшее сэлфи».
В ходе церемонии состоится экскурсия по музею, фольклорно-этнографическое театрализованное представление, поздравление детей Дедом Морозом и Снегурочкой.
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