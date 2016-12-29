Четырем саратовским медикам накануне Нового года присвоены заслуженные звания
Соответствующий указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.
По информации управления кадровой политики и государственной службы областного правительства, за большой вклад в развитие здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено заведующему отделением городской клинической больницы №9 Николаю Вартаньяну.
Заслуженными работниками здравоохранения стали старшая медицинская сестра детской поликлиники Петровской РБ Юлия Вагаева, главный врач энгельсского филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Саратовской области Татьяна Головкова, а также старшая операционная медицинская сестра операционного блока областной клинической больницы Людмила Яшина.
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