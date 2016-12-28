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В Саратове открылась выставка "Аплодисменты", составленная из фотопортретов Людмилы Гурченко

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В Саратове открылась выставка "Аплодисменты", составленная из фотопортретов Людмилы Гурченко

Сегодня в Саратовском областном музее краеведения состоялась презентация выставки «Аплодисменты».

На ней представлено более 50 художественных фотографий Людмилы Гурченко из проекта фотографа Аслана Ахмадова «Моя Люся».

Автор - член Союза фотохудожников России, работает с ведущими глянцевыми изданиями, в том числе такими, как Harpers Bazaar, Elle, Maxim, FHM, OM, Dolche Vita, Beauty. В июне 2012 года на Фестивале российского кино в Канаде прошла персональная выставка его фоторабот, посвященных Людмиле Гурченко. В 2009 году фотограф и актриса начали работу над альбомом фотографий к 75-летнему юбилею Людмилы Марковны. С этой совместной работы началась их дружба. Фотохудожник помогал актрисе в создании ее ярких образов для фильмов «Пестрые сумерки», «Марковна – перезагрузка», «Я – легенда». За короткое время было накоплено большое количество материала: отсняты сотни фотографий, видеозаписей, большинство из которых впервые было представлено зрителям в рамках выставочного проекта «Моя Люся». С ним уже познакомились посетители московской Галереи классической фотографии, Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Арт-центра Makarovka в Ростове-на-Дону и Муромского историко-художественного музея. Теперь эти фотографии можно увидеть в Саратове.

Творчество Людмилы Марковны Гурченко оставило большой след в искусстве кино. На ее фильмах выросло несколько поколений. Она является автором нескольких популярных книг. Одна из них носит название «Аплодисменты». Некоторые страницы жизни актрисы связаны с нашим городом. Именно в Саратов в 1965 году приехала съемочная группа московского театра «Современник» для съемок фильма «Строится мост». Среди занятых в нем актеров была и Людмила Гурченко. Почти все основные съёмки происходили на небольшом пространстве между Волгой, Глебучевым оврагом, Музейной площадью и Московским взвозом. Здесь же когда-то находился родительский дом первого мужа актрисы – Бориса Андроникашвили-Пильняка – актера, сценариста, писателя. Для всех саратовских почитателей таланта Людмилы Гурченко новая выставка стала настоящим новогодним подарком, напоминающим о яркой звезде российского кино.

Среди приглашенных на презентацию были представители областного фотоклуба «Саратов» и директор Международного кинофестиваля «Саратовские страдания» Т.В. Зорина. Демонстрировались видеоклипы с участием Людмилы Гурченко и фрагмент из музыкальной комедии «Карнавальная ночь» - новогодняя песенка про «Пять минут», - сообщает пресс-служба СОМК.