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Завтра киновидеоцентр приглашает на просмотр фильма-сказки «Тайна Снежной Королевы»

Новости / Культура
Завтра киновидеоцентр приглашает на просмотр фильма-сказки «Тайна Снежной Королевы»

Завтра, в 16.00 в рамках проекта «Семейные киночетверги» Саратовский областной методический киновидеоцентр организует в зале «На Рижской» показ художественного фильма «Тайна Снежной Королевы» (6+) режиссера Натальи Бондарчук.

Этот фильм - новый и современный взгляд на всеми любимую сказку Г.Х. Андерсена. Лента рассчитана как на семейный просмотр, так и на показ для маленьких зрителей.

Напомним, что весь январь (12, 19 и 26 в 16.00) жители и гости Саратова в кинозале «На Рижской» смогут посмотреть отечественную киноновинку «Ледокол» (12+) режиссера Николая Хомерики.

Адрес кинозала «На Рижской»: улица Рижская, дом № 1. Остановка общественного транспорта «Котельная».

Информацию о кинопоказах можно узнать на сайте www.sarkvc, а также по телефонам: 62-02-10, 62-02-11, - сообщает пресс-служба киновидеоцентра.