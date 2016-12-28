На ЧР по конькобежному спорту Данила Семериков завоевал второе золото
По сообщению пресс-службы регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма, сегодня спортсмен "Саратовского областного центра спортивной подготовки - ШВСМ", проходящий спортивную подготовку в школе «Надежда Губернии» Данила Семериков завоевал золотую медаль на Чемпионате России по конькобежному спорту на дистанции 10 000 метров.
Подготовил спортсмена тренер-преподаватель ГБУДО «СОДЮСШ «Надежда Губернии» Михаил Владимирович Семериков.
Соревнования проходят с 26 по 29 декабря в Коломне (Московская область).