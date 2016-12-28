28 декабря 2016 22:36 СРЕДА
Новости
17:03 | 28 декабря
Екатеринбург готовится к проведению IV форума кино и креативной экономики Кинохакатон-2017
16:39 | 28 декабря
В Саратове открылась выставка "Аплодисменты", составленная из фотопортретов Людмилы Гурченко
16:38 | 28 декабря
Завтра киновидеоцентр приглашает на просмотр фильма-сказки «Тайна Снежной Королевы»
16:07 | 28 декабря
В уклонении от уплаты налогов подозревается директор еще одного саратовского ООО
15:57 | 28 декабря
На ЧР по конькобежному спорту Данила Семериков завоевал второе золото
15:07 | 28 декабря
Примсоцбанк объявил об изменениях по военному ипотечному кредиту
15:00 | 28 декабря
Студентка СГК имени Л.В.Собинова Ксения Нестеренко стала победительницей международного конкурса-телепроекта "Большая опера"
13:03 | 28 декабря
Таинство «Рождественского романса»
11:38 | 28 декабря
На проспекте Кирова прошла акция «Покормите зимующих птиц!»
10:51 | 28 декабря
Пугачевские школьники станцевали полонез
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Примсоцбанк объявил об изменениях по военному ипотечному кредиту

Новости
В сфере реализации госпрограммы по обеспечению российских военных жильем на льготных условиях Примсоцбанк активно работает уже несколько лет.

Примсоцбанк объявил об изменениях по военному ипотечному кредиту

Недавно здесь была увеличена максимальная сумма военного ипотечного кредита до 2 100 000 рублей.
Среди льготных программ ипотечного кредитования военная ипотека наиболее востребована. Субсидируемая государством ставка на ипотеку для военнослужащих в Примсоцбанке сегодня составляет 11,5% годовых, это более низкий показатель, чем в среднем на рынке. Желающие приобрести квартиру по льготной ипотеке военнослужащие должны внести минимальный первоначальный взнос от 20% стоимости квартиры или дома. В Примсоцбанке возможна оплата этого взноса средствами целевого жилищного займа, при этом собственные средства привлекать нет необходимости.
Специалисты по ипотеке банка отмечают: льготную ипотеку военнослужащие могут оформить до окончания контракта, купив жилье в новостройке или на вторичном рынке.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код