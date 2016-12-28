Примсоцбанк объявил об изменениях по военному ипотечному кредиту
В сфере реализации госпрограммы по обеспечению российских военных жильем на льготных условиях Примсоцбанк активно работает уже несколько лет.
Недавно здесь была увеличена максимальная сумма военного ипотечного кредита до 2 100 000 рублей.
Среди льготных программ ипотечного кредитования военная ипотека наиболее востребована. Субсидируемая государством ставка на ипотеку для военнослужащих в Примсоцбанке сегодня составляет 11,5% годовых, это более низкий показатель, чем в среднем на рынке. Желающие приобрести квартиру по льготной ипотеке военнослужащие должны внести минимальный первоначальный взнос от 20% стоимости квартиры или дома. В Примсоцбанке возможна оплата этого взноса средствами целевого жилищного займа, при этом собственные средства привлекать нет необходимости.
Специалисты по ипотеке банка отмечают: льготную ипотеку военнослужащие могут оформить до окончания контракта, купив жилье в новостройке или на вторичном рынке.
Недавно здесь была увеличена максимальная сумма военного ипотечного кредита до 2 100 000 рублей.
Среди льготных программ ипотечного кредитования военная ипотека наиболее востребована. Субсидируемая государством ставка на ипотеку для военнослужащих в Примсоцбанке сегодня составляет 11,5% годовых, это более низкий показатель, чем в среднем на рынке. Желающие приобрести квартиру по льготной ипотеке военнослужащие должны внести минимальный первоначальный взнос от 20% стоимости квартиры или дома. В Примсоцбанке возможна оплата этого взноса средствами целевого жилищного займа, при этом собственные средства привлекать нет необходимости.
Специалисты по ипотеке банка отмечают: льготную ипотеку военнослужащие могут оформить до окончания контракта, купив жилье в новостройке или на вторичном рынке.