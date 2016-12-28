В уклонении от уплаты налогов подозревается директор еще одного саратовского ООО
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении директора ООО «ПКФ Промтехинженеринг» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, директор ООО «ПКФ Промтехинженеринг» в период с 1 января 2015 года по 30 сентября 2015 года умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации в общей сумме более 5 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по сделкам с фиктивной организацией. Доля неуплаченных налогов превысила 53 % от суммы налогов и сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех финансовых лет подряд, что является крупным размером.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.