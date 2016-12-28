Студентка СГК имени Л.В.Собинова Ксения Нестеренко стала победительницей международного конкурса-телепроекта "Большая опера"
Студентка 4 курса факультета среднего профессионального образования Саратовской консерватории им. Собинова Ксения Нестеренко успешно лидирует на международном конкурсе - телепроекте среди профессиональных оперных певцов "Большая опера".
19-летняя вокалистка предъявила на суд международного высококвалифицированного жюри 14 сложнейших оперных произведений.
Ксения Нестеренко занималась в школе искусств г. Энгельса, сначала как народная певица, а с 14 лет увлеклась академическим вокалом. В 15 лет поступила на факультет среднего профессионального образования Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова по специальности «Хоровое дирижирование» (преподаватель по дирижированию – доцент Анэта Викторовна Николаева). Уже с первого курса Ксения активно занималась сольным пением (преподаватель Филиппов Аркадий), демонстрируя незаурядные вокальные данные. С 2014 года Ксения начинает вести активную концертную деятельность как солистка детского хора под руководством А.В. Николаевой, где исполнила сольную партию в кантате Зюсмайера «Семейный праздник», «Вокализ» С. Рахманинова и песню А. Островского «Пусть всегда будет солнце» на концерте к 70 великой победы на сцене театра оперы и балета. В декабре этого же года в Будапеште вместе с детским хором А. Николаевой участвовала в международном конкурсе-фестивале XIV° International Competition CHORUS INSIDE Christmas 2014, где получила гран-при как вокалистка.
В этом же году участвовала в конкурсах-фестивалях «Волга в сердце впадает моё», «Весенние перезвоны», где стала лауреатом первой и третьей премий.
В 2015 году Ксения Нестеренко начинает принимать участие в театрализованных представлениях и концертных проектах Саратовской государственной консерватории: выступает в классных концертах преподавателей О. Ковтуненко, Л. Беловой, в концертах кафедры хорового дирижирования, с солистами театра оперы и балета А. Потатуриным, В. Паньшиной, В. Ушаковым, А. Корнеевым, с солистом оперы г. Эссена (Германия) А. Саяпиным.
В сентябре 2016 года Ксения успешно прошла кастинг на проект Всероссийского телеканала Культура «Конкурс оперных вокалистов Большая опера 2016», где из 400 претендентов из России и Ближнего Зарубежья были отобраны 12 участников. Конкурс начался 8 октября 2016 года, проходил каждую субботу на телеканале Культура. На этом конкурсе Ксения успешно представляла Россию, Саратовскую область и консерваторию, занимая ведущее положение среди оперных исполнителей Армении, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Белоруссии, Литвы.