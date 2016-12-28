Студентка СГК имени Л.В.Собинова Ксения Нестеренко стала победительницей международного конкурса-телепроекта "Большая опера"

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19-летняя вокалистка предъявила на суд международного высококвалифицированного жюри 14 сложнейших оперных произведений.Ксения Нестеренко занималась в школе искусств г. Энгельса, сначала как народная певица, а с 14 лет увлеклась академическим вокалом. В 15 лет поступила на факультет среднего профессионального образования Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова по специальности «Хоровое дирижирование» (преподаватель по дирижированию – доцент Анэта Викторовна Николаева). Уже с первого курса Ксения активно занималась сольным пением (преподаватель Филиппов Аркадий), демонстрируя незаурядные вокальные данные. С 2014 года Ксения начинает вести активную концертную деятельность как солистка детского хора под руководством А.В. Николаевой, где исполнила сольную партию в кантате Зюсмайера «Семейный праздник», «Вокализ» С. Рахманинова и песню А. Островского «Пусть всегда будет солнце» на концерте к 70 великой победы на сцене театра оперы и балета. В декабре этого же года в Будапеште вместе с детским хором А. Николаевой участвовала в международном конкурсе-фестивале XIV° International Competition CHORUS INSIDE Christmas 2014, где получила гран-при как вокалистка.В этом же году участвовала в конкурсах-фестивалях «Волга в сердце впадает моё», «Весенние перезвоны», где стала лауреатом первой и третьей премий.В 2015 году Ксения Нестеренко начинает принимать участие в театрализованных представлениях и концертных проектах Саратовской государственной консерватории: выступает в классных концертах преподавателей О. Ковтуненко, Л. Беловой, в концертах кафедры хорового дирижирования, с солистами театра оперы и балета А. Потатуриным, В. Паньшиной, В. Ушаковым, А. Корнеевым, с солистом оперы г. Эссена (Германия) А. Саяпиным.В сентябре 2016 года Ксения успешно прошла кастинг на проект Всероссийского телеканала Культура «Конкурс оперных вокалистов Большая опера 2016», где из 400 претендентов из России и Ближнего Зарубежья были отобраны 12 участников. Конкурс начался 8 октября 2016 года, проходил каждую субботу на телеканале Культура. На этом конкурсе Ксения успешно представляла Россию, Саратовскую область и консерваторию, занимая ведущее положение среди оперных исполнителей Армении, Казахстана, Грузии, Узбекистана, Белоруссии, Литвы.