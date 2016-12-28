Таинство «Рождественского романса»

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В минувшую субботу театр «Балаганчик» исполнил для зрителей «Рождественский романс».Музыкальный спектакль режиссеров Игоря Гладырева и Михаила Музалевского по стихам Иосифа Бродского — не премьерный, но в ряду предновогодних театральных событий Саратова стоит особняком. По той простой причине, что в наше время тяжкие душевные потрясения обрушиваются на человека практически ежедневно, а потрясения эстетические, обогащающие, светлые, как этот часовой спектакль-таинство, не в сравнение реже.«Рождественская тема обрамлена как бы в стороне, как тепло освещенный квадрат», - так пишет об этом пласте поэзии Иосифа Бродского Александр Солженицын. Поэт еще в молодости дал себе обещание каждый год писать стихотворение, посвященное Рождеству. Стихи превратили маленькое пространство сцены театра в «тепло освещенный квадрат».… Уютное жилище. Справа — рояль. Слева — винтажные стол и этажерка со старинными игрушками на ней. Не украшенная еще елка. Пятеро — три женщины и двое мужчин – продрогшие от недавней задорной игры в снежки, искренне и по-детски азартно обживают эту миниатюрную квартирку на глазах у зрителей. Читая рождественские стихи, они стелют на стол скатерть, чистят мандарины, смакуют вино, украшают елку детскими фотографиями. Эта простая, на первый взгляд, картина человеческого быта рождает в душе предвкушение волшебства, предощущение светлого и покойного счастья.Кружевная вязь поэтических строк Иосифа Бродского проделывает со зрителем удивительную метаморфозу. Трепетные рождественские образы проникают в твое подсознание, и «ты вдруг почувствуешь, что сам — чистосердечный дар»; «видишь вдруг как бы свет ниоткуда». И желание одно: «напев, знакомый наизусть... пусть он звучит и в смертный час, как благодарность уст и глаз».И вот уже перед нами не просто уютная квартирка, – жилище Иисуса, с деревянными ангелочками; маленькой колыбелью; склонившейся над ней Девой Марией; Вифлеемской звездой, сияющей на елочной макушке . Тепло и близость сценического мира сообщают то настроение, которое превращает для нас праздник Рождества Христова в таинство.Герои «Рождественского романса» безымянны. Но произносимые ими строки красноречивее имен. В поэтических диалогах о добре и зле, обидах и прощении, низменном и возвышенном выкристаллизовывается то жизненно важное, что способно защитить каждого из нас от наносного, фальшивого, страшного.Сложно назвать работой то, что делают в «Рождественском романсе» Наталья Карпова, Елизавета Симагина, Дарья Земскова, Игорь Гладырев и Михаил Музалевский. Кажется, происходящее на сцене — их образ жизни. Они прекрасны. Непередаваемая атмосфера Рождества еще более выразительна благодаря авторским песням композитора, талантливого мелодиста, Игоря Гладырева на стихи Иосифа Бродского.«Знал бы Ирод, что чем он сильней, тем верней, неизбежнее чудо...», - эти строки уносишь в себе из «Балаганчика» как оберег. И появляются силы жить...Светлого Рождества!Автор Елена Маркелова (фото автора)