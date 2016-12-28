На проспекте Кирова прошла акция «Покормите зимующих птиц!»
Мероприятие было организовано министерством природных ресурсов и экологии области для того, чтобы поддержать наших пернатых друзей, которые остаются в городе зимой.
В ходе акции всем желающим бесплатно раздавались деревянные кормушки с логотипами акции, сделанные лесхозами области. Также было организовано костюмированное шоу. Саратовцы получали кормушки из рук Деда Мороза, Снегурочки и лесных зверей. В акции приняли активное участие студенты Саратовского ГАУ имени Н.И.Вавилова и волонтеры.
В министерстве отметили, что приход холодов для птиц - тяжелое время. Они гибнут в суровые зимние месяцы от голода. Бывают зимы, когда из десяти синиц весну встречают только одна-две. Поэтому, чтобы слушать пение птиц весной, нужно быть неравнодушными и помочь им в тяжелую зимнюю пору.