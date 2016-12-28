Пугачевские школьники станцевали полонез
Накануне наступающего Нового года в пугачевской средней школе №14 им. П.А. Столыпина состоялся бал в стиле ХIХ века.
По информации министерства образования области, программа мероприятия была подготовлена объединением «Лидер ХХI» Центра развития творчества детей и юношества г. Пугачев. Светский бал стал уже традиционным для творческой молодежи города в канун Нового года. Его участниками стали победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Подготовка к балу проходила в течение нескольких недель: школьники посещали мастер-классы по разучиванию бальных танцев, знакомились с бальным этикетом, репетировали поклоны и реверансы.
В танцевальной программе были представлены полонез, которым традиционно открывали балы, вальс, падеграс, полька. В музыкальном салоне были исполнены завораживающие романсы. В перерывах между танцами звучала классическая музыка в исполнении учащихся детской школы искусств.
Итогом мероприятия стало вручение грамот победителям и призерам муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Фото http://www.stihi.ru