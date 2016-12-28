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В Вольске разыскивают похитителей полмиллиона рублей

Новости / ЧП
В Вольске разыскивают похитителей полмиллиона рублей


Преступление было совершено 19 декабря в Вольске.

В Вольске разыскивают похитителей полмиллиона рублейПо информации регионального управления МВД, в период времени с 12.00 до 15.40 неизвестное лицо, находясь в квартире дома по улице Ярославская, путем свободного доступа тайно похитило денежные средства в сумме 499000 рублей.

По данному факту СО отдела МВД России по Вольскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст.158 ч.3 п. «В» УК РФ.

В ходе сбора первоначального материала были составлены фотороботы подозреваемых женщин.

ОМВД России по Вольскому району Саратовской области обращается к жителям Саратовской области, узнавшим этих людей, с просьбой позвонить по телефонам: 8(84593) 7-14-83, 7-07-05, 4-14-45 или 02 (с мобильного 102).