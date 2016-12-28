1 января саратовцев приглашают на новогоднюю пробежку
В первый день 2017 года в Саратове состоится новогодняя акция «Навстречу новому».
Организатором выступает городское движение «Саратов молодой». В рамках акции запланирована новогодняя пробежка от цирка по пешеходной зоне до клуба зимнего закаливания «Нептун». Старт намечен на 14.00
В этот же день будут организованы новогодние трезвые забавы, купание в проруби. Завершением мероприятия станет чаепитие в саратовском Доме трезвости.
К участию в новогодней акции «Навстречу новому» приглашаются все желающие.
Фото http://www.zgorka.ru