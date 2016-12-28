Саратовский конькобежец выиграл "золото" чемпионата России
С 26 по 29 декабря в Коломне (Московская область) проходит чемпионат России по конькобежному спорту.
В турнире принимает участие самый известный саратовский конькобежец, кандидат в олимпийскую сборную Данила Семериков, проходящий спортивную подготовку в СОДЮСШ «Надежда губернии». Наш земляк одержал победу на дистанции 5000 метров.
Подготовил спортсмена тренер-преподаватель школы «Надежда губернии» Михаил Семериков. Об этом сообщает министерство молодежной политики, спорта и туризма области.