Государство отказалось от инвестиций в АТБ после отзыва лицензии у М2М Прайвет Банка

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Азиатско-Тихоокеанский банк является одним из крупнейших региональных банков, кроме того недавно он стал базовым для развития экономики Сахалина, а Корпорация развития Сахалинской области намеревалась до конца 2016 года войти в капитал АТБ. Теперь все эти достижения могут пойти прахом из-за действий основного акционера Андрея Вдовина, который использовал средства АТБ для спасения принадлежащего ему М2М Прайвет Банка. Возродить М2М не удалось – ЦБ 9 декабря отозвал у него лицензию, а у АТБ теперь похоже появились серьезные проблемы.Руководство Корпорации развития Сахалинской области решило повременить с вхождением в капитал АТБ и будет ли в дальнейшем банк участвовать в масштабном государственном проекте – неизвестно. Сам Вдовин недавно признал, что банк перестал проводить операции с корпоративными клиентами.Рухнувший в декабре М2М Прайвет Банк просуществовал около 10 лет. В свое время Вдовин с партнерами начал развивать его как банк для состоятельных клиентов. Для партнеров, которым необходим был выход на западный рынок даже специально была создана «дочка» в Латвии. Таким образом у М2М и его клиентов появился легальный канал для вывода средств за рубеж.Начавшийся в 2016 году отток капитала из М2М, требовал срочных мер – Вдовин попытался спасти ситуацию за счет АТБ. 9 декабря, когда Центробанк России отозвал лицензию у М2М Прайвет Банка, выяснилось, что АТБ кредитовал М2М на 6,5 млрд рублей. И это при том, что в октябре Центробанк прямо запретил Вдовину кредитовать Прайвет Банк.Активные действия Вдовина в течение года, когда он пытался спасти свой актив, сильно контрастируют с сегодняшней ситуацией, когда банкир покинул Россию и уехал в свою резиденцию в немецком Ганновере. Невольно закрадывается подозрение, что происходило не сколько спасение активов, сколько их вывод через уже налаженный канал за пределы страны.Непотопляемый банкир, которого многие называют не иначе, как «потрошитель банков», вполне может безбедно существовать и за границей. А что делать вкладчикам АТБ? И куда, собственно, смотрел регулятор, прекрасно понимающий, что Прайвет Банк идет ко дну? По мнению экспертов, срочные меры необходимо было принимать еще в феврале этого года, когда у М2М впервые был понижен рейтинг. Однако Центробанк почему-то медлил, хотя жестоко наказывал банки в гораздо более безобидных ситуациях. Понесет ли хоть какую-то ответственность руководство регулятора за свои действия? Вопрос, похоже, риторический.