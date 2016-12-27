В Саратове проходят Чемпионат и Первенство региона по кикбоксингу
В Саратове, на базе ГУПСО «РЦСП» (5-я Дачная ТЦ «Кристалл») с 25 по 27 декабря проходит Чемпионат и первенство Саратовской области по кикбоксингу.
Участие в соревнованиях принимают спортсмены следующих возрастов:
раздел К1 – взрослые 1998 г.р. и старше, юниоры 1999-2000 г.р., юноши 2001-2002 г.р.;
раздел фулл-контакт - юниоры 1999-2000г.р, юноши старшего возраста 2001-2001 г.р., юноши среднего возраста 2003-2004 г.р.;
раздел лайт-контакт - взрослые 1998 г.р. и старше, юниоры 1999-2001 г.р., юноши старшего возраста 2002-2004 г.р., юноши младшего возраста 2007-2008 г.р.
Всего в соревнование принимают участие около 200 человек (Саратов, Энгельс, Балаково, Балтай).