В Саратове директора ООО подозревают в уклонении от уплаты налогов
"Следственными органами СК РФ по Саратовской области в отношении директора ООО «Ампир» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, руководитель ООО «Ампир» в период с января 2014 года по июнь 2015 года умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации в общей сумме более 7,5 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений по сделкам с фиктивными организациями. Доля неуплаченных налогов превысила 50 % от суммы налогов и сборов, подлежащих уплате за период в пределах трех финансовых лет подряд, что является крупным размером.
В настоящее время следователями проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается", - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.