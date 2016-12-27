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Пятеро юных художников Саратовской области приняли участие в заключительной смене образовательного центра «Сириус»

Новости


Пятеро юных художников Саратовской области приняли участие в заключительной смене образовательного центра «Сириус».

Заключительная смена 2016 года собрала ребят из 57 регионов страны, в их числе пять юных художников из Саратовской области: София Каневская (Детская художественная школа, г. Саратов), Людмила Евстратова и Софья Яковлева (Детская студия изобразительных искусств, г. Саратов), Виктория Утикалко (ДШИ №4, г. Энгельс), Ольга Пономарева (ДХШ, г. Балаково).

В программе смены - занятия с ведущими преподавателями Академии акварели и изящных искусств и Школы акварели Сергея Андрияки, индивидуальные консультации с преподавателями, выездные пленэры на море, в горы, этюды с натуры, наиболее подготовленные участники выполняют акварельный портрет.

Участники смены также побывали в Сочи-парк, совершили поездку на Красную поляну, посетили музей Леонардо Да Винчи и Тесла-шоу.