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Состоялось заседание суда офицерской чести следственного управления по Саратовской области

Новости


"20 декабря 2016 года в следственном управлении по Саратовской области состоялось заседание суда офицерской чести.

На заседании рассмотрены причины нарушений норм служебной дисциплины и профессиональной этики сотрудниками следственного управления в 2016 году, а также условия, способствующие их совершению. Подведены итоги работы данного совещательного органа.

По результатам заседания разработаны дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательной работы среди сотрудников управления и поддержание законности, служебной дисциплины в подчиненных подразделениях. Деятельность суда офицерской чести признана положительной, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.