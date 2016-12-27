Состоялось заседание суда офицерской чести следственного управления по Саратовской области
"20 декабря 2016 года в следственном управлении по Саратовской области состоялось заседание суда офицерской чести.
На заседании рассмотрены причины нарушений норм служебной дисциплины и профессиональной этики сотрудниками следственного управления в 2016 году, а также условия, способствующие их совершению. Подведены итоги работы данного совещательного органа.
По результатам заседания разработаны дополнительные мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательной работы среди сотрудников управления и поддержание законности, служебной дисциплины в подчиненных подразделениях. Деятельность суда офицерской чести признана положительной, - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.