«Летучий корабль» мечты

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Новогодний подарок для детей и взрослых подготовили режиссер, заслуженная артистка России Эльвира Данилина и художник-постановщик Юрий Наместников. Две ключевые персоны театра имени И.А.Слонова объединились для создания сказки не впервые. Предыдущая постановка этого творческого тандема – «Серебряная сказка» Михаила Бартенева – стала одним из самых ярких театральных событий города накануне 2016 года.Успешный опыт романтических сказок Эльвира Данилина повторила в преддверии 2017-го. «Летучий корабль» хорошо знаком многим по мультфильму Гарри Бардина. Еще при первых аккордах шлягеров Максима Дунаевского на стихи Юрия Энтина возникает впечатление, что полюбившиеся песни обитателей маленького царства никогда и не покидали твоих ушных лабиринтов. Тем не менее прима Академдрамы приступила к постановке со свойственным ей бесстрашием. Абсолютно оправданным, кстати. У режиссера Данилиной есть свой неповторимый стиль. Он заключается в умении мастерски переплетать волшебный и реальный миры; удивительном сочетании ураганного темперамента сказочных героев и задушевного тона самого спектакля.«Летучий корабль» Саратовского театра драмы — о мечте. Именно мечта правит сказочным миром, она и позволяет влюбленным Забаве и Ивану преодолеть все преграды на своем пути. За волшебство в сказке отвечает сценическое пространство. Благодаря богатой фантазии и вкусу Юрия Наместникова светелка Забавы в одно мгновение превращается в избушку на курьих ножках, затем - в корабль. Герои же – из плоти и крови. Узнаваем Царь в замечательном исполнении заслуженного артиста России Владимира Назарова. Комичный Наполеончик с подушкой, водруженной на голову на манер треуголки, изучает иностранные языки. Его мечта — покорить мир, выдав Забаву замуж за заморского принца. Очень колоритен Полкан. В талантливом исполнении Александра Каспарова царский служака лишен какой бы то ни было гибкости. Движется ходульно, запрограмированно, - на цель «куплю, все куплю». Кажется, она в его мозгу даже подцементирована для пущей верности. Искреннее восхищение у автора этих строк вызвал Водяной. Постоянным зрителям театра драмы давно известно, что актер Александр Фильянов может все. Но всякий раз с его появлением на сцене публику ждет открытие. Водяной-интраверт полностью погружен в свой внутренний мир, вернее морскую раковину. «Внутри меня водица», - песенка Водяного-Фильянова не лишена философии. А во взгляде: «Вот незадача!» Для мира, которым, по словам Царя-батюшки, правит «сплошной glamour и beautiful» , - конечно! Александр Фильянов играет спектакль в спектакле. Смешно, изящно, неповторимо.Не менее достойны сказочные героини «Летучего корабля». Екатерина Ледяева, Дарья Родимова, Светлана Москвина, Наталья Кошелева и Александра Коваленко существуют на каком-то едином душевном порыве, будь то преданные подружки Забавы, болотницы-веселушки из свиты Водяного или гламурные певички Бабки-Ежки в утрированных кислотных паричках.И, конечно же, абсолютно покоряет в «Летучем корабле» история любви. Царевна Зои Юдиной наделена своенравностью другого оттенка, нежели мультяшная Забава. Ей не нужно «приданое изводить», ни к чему это. Царевна убеждена, что разлука с Ваней ненадолго, о чем легко и храбро заявляет батюшке и Полкану. Иван (Максим Локтионов) с не меньшим бесстрашием, а еще и смекалкой, противостоит возникающим трудностям.«Летучий корабль» по-саратовски покоряет необычайной легкостью. В нем много придумок, которые придутся по душе взрослым зрителям (чего стоят одни только остроумно вкрапленные в спектакль цитаты из известных фильмов). Здесь много красоты и радости, которая держит внимание детей. И еще нам показалось, что своей сказкой Эльвира Данилина почтила память актера Леонида Филатова. Премьера «Летучего корабля» совпала по дате с 70-летием со дня рождения выдающегося артиста. Наша чудесная история тонко рифмуется со сказкой «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Изящной простотой и веселым волшебством, которыми так хочется украсить реальность. Спасибо, Эльвира Игоревна.Автор Елена МаркеловаФото www.fn-volga.ru