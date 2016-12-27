Школа театральной журналистики подвела итоги года

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Для многих саратовских театралов ожидание новогоднего чуда неразрывно связано с Академоперой, балетом "Щелкунчик" и искрометными концертами солистов театра накануне самого любимого народом праздника. Накануне 2017 года в ряд этих событий удачно вписалась итоговая встреча Школы. Мандарины, раздаваемые при входе каждому пришедшему на занятие ШТЖ; очаровательный снеговик; красавица-елка в роскошно и в то же время уютно украшенной Голубой гостиной. И хотя температурный режим в ней в это время был чуть выше, чем в клубе из фильма "Дело было в Пенькове", все располагало к хорошему настроению и приятному общению. Ожидания оправдались. Руководитель проекта Николай Шиянов подготовил насыщенную программу вечера, с увлекательной беседой, играми, викторинами, шутками.В рамках Передвижного межрегионального фестиваля патриотического современного искусства гостем Школы стал участник мастерской художника Марка Олича «Театральная съемка», IV международного фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva» (Москва-Санкт-Петербург, 2016) Алексей Борисов. Он провел мастер-класс по театральной фотографии. Алексей держал внимание аудитории с первой до последней минуты своего артистичного рассказа о специфики работы репортера-искусствоведа. Он подчеркнул, что большую роль для журналиста играет его умение ориентироваться в насыщенном событиями театральном пространстве не только города, но и всей страны. Рассказал о секретах успешной фотосъемки хореографических спектаклей. Продемонстрировал зимний меховой чехол для фотокамеры, очень похожий на треух.После этого призы из рук автора Школы Николая Шиянова получили те, кто хотя бы раз в жизни написал рецензию. Многочисленные участники встречи упражнялись в создании мини-рецензий экспресс-методом (им было предложено написать о театральном событии, используя три заданных слова). Многие развернуто отвечали на вопрос, какое культурное событие уходящего года в Саратове они считают самым ярким. Ответы были самыми разнообразными. Среди них - спектакль "Майская ночь" в ТЮЗе имени Ю.П.Киселева, фестиваль "Звезды мирового балета", гастроли МХТ имени А.П.Чехова.По доброй традиции, после школы все участники смогли попасть на репертуарный спектакль театра оперы и балета. В этот вечер Академопера давала антикоррупционную оперетту в 3-х действиях Ж. Оффенбаха «Бандиты» (дело о трех миллионах). Завершив заключительное заседание Школы-2016 на мажорной ноте, ее авторы задали тон новому сезону занятий. Ждать их осталось недолго! С наступающим! Ярких театральных событий в новом году!