Школа театральной журналистики подвела итоги года
В минувшую субботу в Саратовском академическом театре оперы и балета состоялась завершающая год, праздничная, встреча «Школы театральной журналистики».
Для многих саратовских театралов ожидание новогоднего чуда неразрывно связано с Академоперой, балетом "Щелкунчик" и искрометными концертами солистов театра накануне самого любимого народом праздника. Накануне 2017 года в ряд этих событий удачно вписалась итоговая встреча Школы. Мандарины, раздаваемые при входе каждому пришедшему на занятие ШТЖ; очаровательный снеговик; красавица-елка в роскошно и в то же время уютно украшенной Голубой гостиной. И хотя температурный режим в ней в это время был чуть выше, чем в клубе из фильма "Дело было в Пенькове", все располагало к хорошему настроению и приятному общению. Ожидания оправдались. Руководитель проекта Николай Шиянов подготовил насыщенную программу вечера, с увлекательной беседой, играми, викторинами, шутками.
В рамках Передвижного межрегионального фестиваля патриотического современного искусства гостем Школы стал участник мастерской художника Марка Олича «Театральная съемка», IV международного фестиваля современной хореографии «Context. Diana Vishneva» (Москва-Санкт-Петербург, 2016) Алексей Борисов. Он провел мастер-класс по театральной фотографии. Алексей держал внимание аудитории с первой до последней минуты своего артистичного рассказа о специфики работы репортера-искусствоведа. Он подчеркнул, что большую роль для журналиста играет его умение ориентироваться в насыщенном событиями театральном пространстве не только города, но и всей страны. Рассказал о секретах успешной фотосъемки хореографических спектаклей. Продемонстрировал зимний меховой чехол для фотокамеры, очень похожий на треух.
После этого призы из рук автора Школы Николая Шиянова получили те, кто хотя бы раз в жизни написал рецензию. Многочисленные участники встречи упражнялись в создании мини-рецензий экспресс-методом (им было предложено написать о театральном событии, используя три заданных слова). Многие развернуто отвечали на вопрос, какое культурное событие уходящего года в Саратове они считают самым ярким. Ответы были самыми разнообразными. Среди них - спектакль "Майская ночь" в ТЮЗе имени Ю.П.Киселева, фестиваль "Звезды мирового балета", гастроли МХТ имени А.П.Чехова.
По доброй традиции, после школы все участники смогли попасть на репертуарный спектакль театра оперы и балета. В этот вечер Академопера давала антикоррупционную оперетту в 3-х действиях Ж. Оффенбаха «Бандиты» (дело о трех миллионах). Завершив заключительное заседание Школы-2016 на мажорной ноте, ее авторы задали тон новому сезону занятий. Ждать их осталось недолго! С наступающим! Ярких театральных событий в новом году!