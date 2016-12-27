Во главе президиума на II конференции ВЭС ВКС стал Игорь Ашурбейли

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Мероприятие на тему «Воздушно-космическая сфера как фактор взаимной безопасности» 20 декабря принял на своей площадке столичный «Марриотт Москва Гранд-отель». Конференция объединила военачальников, экспертов в сфере ОПК Российской Федерации и ведущих отечественных ученых.В рамках своего спича Игорь Ашурбейли воскресил в памяти собравших тот факт, что в прошлом году Совет получил специальный консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН, и ныне представляет отечественную науку на международном уровне. Во время работы конференции выступило семь докладчиков. С текстом каждого из их выступлений можно будет ознакомиться в четвертом номере журнала «Воздушно-космическая сфера», который издается ВЭС ВКС.«Вишенкой на торте» программы конференции явилось награждение присутствующих в зале лауреатов орденом имени А. М. Прохорова I степени, и лауреатов медалей ВЭС ВКС I, II и III степеней.